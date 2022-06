Másképp kezdődik a majomhimlő-fertőzés, mint eddig

A kezdeti tünetek leírása az afrikai eseteken alapul, a mostani járványban azonban nem ezek jelentkeznek elsőként a CDC szakemberei szerint. Jellemzőbb, hogy a szájban, valamint a nemi szervek és a végbélnyílás környékén megjelenő kiütések az első jelei a betegségnek, melyek később sem terjednek el az egész testen úgy, mint a korábbi afrikai eseteknél.

A mostani majomhimlős betegek testén elszórva vagy kisebb területeken lokalizálva jelennek meg a kiütések, és vannak, akik influenzaszerű tüneteket is tapasztalnak – írja az NBC News.

A kiütések másképpen is változnak a betegség előrehaladtával, mint eddig – a korábbi megbetegedéseknél a kiütések először laposak, majd megemelkednek, megtelnek folyadékkal, majd gennyes hólyagokká válnak, melyek aztán leszáradnak és leesnek.

Most viszont különböző állapotú kiütések egyszerre vannak jelen az érintettek bőrén.

Vannak új tünetek is: az amerikai betegek egy része a végbélben vagy a végbélnyíláson tapasztalt fájdalomról számolt be vérzés mellett, illetve vannak olyanok is, akik végbele begyullad, esetleg úgy érzik, üríteniük kell, holott beleik üresek. Ezeket a tüneteket korábban nem tapasztalták majomhimlős páciensek.

Szokatlan a helyzet

A WHO közölte, hogy az Afrikán kívüli új eseteknél a tünetek egyedi mintázatát is azonosította, beleértve a test bizonyos területeire, például a nemi szervekre vagy a szájra korlátozódó kiütéseket.

"Most már világos, hogy szokatlan helyzet áll fenn: a vírus szokatlanul viselkedik ahhoz képest, amit megszoktunk" – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója egy tájékoztatón.

Halálozásról továbbra sem érkezett jelentés a kitörés kapcsán, változatlanul alacsony a rizikója annak, hogy közegészségügyi kockázatot jelentő szituáció alakuljon ki a vírus miatt, de elővigyázatosságra szükség van. A CDC arra biztat mindenkit, hogy

ha szokatlan kiütések jelennek meg rajta, forduljon orvoshoz.

A bárányhimlő, a szifilisz és a herpesz tünetei hasonlók lehetnek, mint a majomhimlőéi, ezért mindenképpen azt kérik, hogy a kiütéses betegek vizsgáltassák ki magukat, az érintettek számára pedig karantént javasolnak. A majomhimlő 2-4 hét alatt gyógyul. Európa a központ 25 ország jelentett 1500 esetet a kitörés kezdete óta a WHO adatai szerint : ez a globálisan ismert esetek 85 százaléka. A legtöbb érintett továbbra is olyan férfi, aki azonos nemű partnert választ. Hans Kluge, a WHO európai vezetője szerint jelenleg nincs szükség tömeges immunizálásra

