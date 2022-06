Fenyeget a karsztár: ha felülről nem jön elég víz, akkor majd alulról

Évtizedek óta – mióta a szocialista időszakban folytatott bányatevékenység lezárult – emelkedik Magyarországon a karsztvíz szintje, viszont közben az emberek elkezdtek olyan helyekre építkezni, ahol szárazság volt. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy enyhítsék, illetve megelőzzék a magasabb vízszint okozta károkat.

A legtöbb kellemetlenség Tatát érte, közben azonban a jelenségnek számos jótékony hatása is van, például újabb, nagy hozamú források jelentek meg az érintett területeken.

Micsinai Daniella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízgyűjtő-gazdálkodási osztályának kiemelt műszaki referense az InfoRádióban elmondta, drasztikusabbá a 2010-es években vált a probléma, 2015 után pedig fokozódott a helyzet.

"Tatán kívül Fehérvárcsurgón, Csornán volt elég sok probléma, de Bodajknál és Tapolcánál is lehetett tapasztalni extrém esetekben kútbeszakadásokat, a víz emiatt pincéket is elöntött" – mondta Micsinai Daniella.

Hogy mennyire volt váratlan a jelenség, miközben a felszínen mindenütt aszály van, azt mondta, ez egy mélyebb talajréteget érint.

"Nem lehetett pontosan tudni, milyen szintre tud visszajönni a karsztvíz, mert alapból változott meg a hidraulikai rezsim fő vonulata. Lehetett sejteni, de nem lehetett tudni, mi lesz a végső állapot" – magyarázta.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság most vízelvezetési javaslatokat készít elő, megoldásokat, kármegszüntetési javaslatokat is tesz, műszaki megoldásokat is keres, illetve megelőzési ötletei is lesznek.

Mindemellett elmondta, hogy

a klímatevékenység önmagában is beállítja majd a karsztvíz magasságát, de

ha jön egy csapadékosabb időszak, nagyon megnövekednek a karsztvízszintek.

Alapvetően pedig örömteli jelenségnek nevezte a jelenséget; "legszebb példa a tatai Fényes forrás, ami mostanra nagyon szépen kiteljesedett, és másutt is sok forrás jelent meg mostanában".

Nyitókép: MTI/Vajda János