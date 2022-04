Elektromosan térhet vissza az ikonikus DeLorean

A legendás DeLorean márka jogait birtokló cég, a DeLorean Motor Company április 4-én jelentette be, hogy új elektromos koncepcióautót mutatnak be augusztusban, a Pebble Beach Concours d’Elegance autós rendezvény keretében – írja a The Verge, amit a 24.hu szemlézett.

A márkát aligha kell bemutatni: a John Z. DeLorean által megálmodott DMC-12 modell a világ talán legikonikusabb és egyben legismertebb járműve, köszönhetően a Vissza a jövőbe-trilógiának, amiben a Christopher Lloyd alakította Emmett Brown ebből az autóból épít időgépet. NEW YORK, NY - OCTOBER 21: A DeLorean car on the red carpet during the Back to the Future reunion with fans in celebration of the Back to the Future 30th Anniversary Trilogy on Blu-ray and DVD on October 21, 2015 at AMC Loews Lincoln Square 13 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for Universal Pictures Home Entertainment)

Ha pedig valakinek déjà vu érzése van a DeLorean visszatérése kapcsán, az nem a véletlen műve, hiszen az említett cég 2016-ban már előállt egy teaser videóval, ami az ikon újjászületését ígérte, de ebből azóta sem lett semmi – jegyzi meg a magyar híroldal, mely szerint egyszer sem biztos, hogy az augusztusra ígért koncepcióautó valaha gyártásba kerüljön.

Hozzáteszik azt is, hogy a DeLorean Motor Company együtt dolgozik az olasz, a Volkswagen tulajdonában lévő Italdesignnal, a vállalat jelenlegi feje pedig az a Joost de Vries, aki a kínai tulajdonú, gázüzemű és hibrid járműveket gyártó Karma egyik korábbi vezetője volt.

Nyitókép: DeLorean Motor Company/Facebook