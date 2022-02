Alaposan átalakul a Gmail

Az elkövetkező időszakban alaposan vérfrissítésen megy keresztül a Gmail: a levelező új felületében minden, az irodához szükséges program megtalálható lesz – írja a hvg.hu.

A Gmail böngészős részén egy integrált munkapad fogja várni azokat, akik Workspace-fiókkal rendelkeznek. A módosítások célja, hogy a legtöbb Google-alkalmazás a felület elhagyása nélkül váljon használhatóvá.

A Google mindemellett az eszközök elérhetőségét is könnyebbé teszi, egy új oszlopban, a levélíráshoz tartozó gomb mellett helyezkednek el, szemmagasságban. Funkcioniális eltérés ugyanakkor nem lesz: ami most is elérhető a Workspace-ben, az a jövőben is megmarad.

A Google hangsúlyozta, hogy a felület nem csupán dizájnváltás, hanem a munkahelyi kommunikáció megkönnyítése is. Ebben a tekintetben a Gmail keresője jelent majd komolyabb segítséget, ugyanis a rendszerrel a küldött, illetve fogadott chatüzenetekre is rá lehet majd keresni.

A fejlesztéseket csak a Workspace előfizetéses ügyfelei tudják majd kipróbálni. A váltás február 8-tól esedékes, de csak fokozatosan, a széles körű bevezetés pedig áprilisban következhet. A Google ekkor még meg fogja engedni, hogy a felhasználók visszatérjenek az előző küllemre, de a második negyedév végétől ez az opció megszűnik. Onnantól kötelezően az új felületet kell majd használni.