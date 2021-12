Az oltásokat teljes mértékben kikerülő variánsokat hozhat még a pandémia

A WHO az év utolsó napjaiban is figyelmezteti a világot arra, hogy jöhet az omikronnál is rosszabb forgatókönyv: az Egészségügyi Világszervezet vezetője, Tedrosz Gebrejeszusz annak kapcsán kongatta meg a vészharangokat, hogy több országban, köztük az USA-ban rekordokat döntögetnek a fertőzésszámok, írja a CNBC.

A járvány most felfutó szakaszában az omikron variáns felel a sok megbetegedésért: ebben a helyzetben minden korábbinál fontosabb lenne, hogy a nemzetek széthúzás és vakcinanacionalizmus helyett együttműködjenek és így próbálják meg leküzdeni a vírust.

A dezinformáció emberéleteket követel

A WHO megismételte felhívását azzal kapcsolatban, hogy a nemzetek közösen juttassák oltáshoz és más létfontosságú egészségügyi felszerelésekhez azokat az országokat, amelyek jelenleg szűkölködnek ezekben a létfontosságú eszközökben.

"A félretájékoztatás és a dezinformáció, amelyet gyakran kevesek terjesztenek, folyamatosan elvonják a figyelmet a fontos dolgokról, aláásva a tudományt és az életmentő egészségügyi eszközökbe vetett bizalmat"

- mondta Tedrosz Gebrejeszusz. Hozzátette azt is, hogy a vakcinákkal kapcsolatos dezinformációk nagyon sok ember halálához járulnak hozzá.

Helyi gyártású oltások segíthetnek

A jelenlegi vakcinák a szakértők szerint még mindig hatékonyak az omikron okozta súlyos megbetegedések megelőzésében, de sokkal kevésbé hatékonyak az omikron okozta fertőzések megelőzésében.

Az emlékeztető oltások viszont jelentősen növelik a védelmet

az omikron által okozott tünetes megbetegedésekkel szemben.

Ha azonban a vírusnak egy, a most elérhető vakciákkal szemben ellenálló törzse jelenik meg, a gyártóknak módosítaniuk kell az oltásokat, ami ismételten ellátási hiányhoz vezethet. Fontos azelőtt helyi gyártási kapacitást kiépíteni a lehető legtöbb országban, hogy ez bekövetkezne.

Az egyenlőtlenség nyújtja meg a pandémiát

"A vírus tovább fog fejlődni és veszélyeztetni fogja az egészségügyi rendszerünket, ha nem javítjuk a kollektív válaszlépéseket. Nagyon aggódom amiatt, hogy a nagyon fertőző omikron a deltával egy időben keringve rengeteg megbetegedéshez vezet majd" -mondta a WHO vezetője.

Az oltóanyag-ellátás jelenleg javul, mondta, ugyanakkor a gazdag országok emlékeztető oltási programjai megnehezítik a szegény országok számára, hogy oltóanyaghoz jussanak. Ez a növekvő egyenlőtlenség meghosszabbíthatja a világjárványt. Mindezek ellenére Tedrosz Gebrejeszusz abban bízik, hogy 2022-ben véget ér a pandémia.

Nyitókép: Pixel_away/Getty Images