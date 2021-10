Megérkezett a Facebook különleges szolgáltatása Magyarországra

A Facebook Protect olyan biztonsági szolgáltatás, ami segít még jobban megvédeni azokat, akiknél nagy a kockázata annak, hogy fiókjukat feltörik – e csoportok közé tartoznak az emberi jogi aktivisták, újságírók és a választott tisztségviselők is – összegzett a cég közleménye alapján a media1.hu.

A techóriás a program tesztelését 2019-ben kezdte meg az Egyesült Államokban, és most a világ több országára, köztük Magyarországra is kiterjesztették. A Facebook Protect leírása szerint a csatlakozóknak segítenek fiókjuk biztonsági védelmének erősítésében; például kétlépcsős hitelesítéssel, de figyelni fogják az érintettek potenciális hacker-fenyegetettségét is.

Kötelezettségek és ajánlások az oldalak esetében

A híroldal cikke szerint a regisztrált oldalak valamennyi adminisztrátorának át kell mennie egy közzétételi engedélyezésen, függetlenül attól, hogy az egyes adminisztrátorok csatlakoztak-e a programhoz. Az oldalakat kezelő személyektől azt kéri a Facebook, hogy erősítsék meg fiókjuk védelmét (ebben az esetben is kétlépcsős hitelesítéssel), továbbá, hogy elsődleges tartózkodási országukat is jelöljék meg.

Megkövetelik továbbá azt is, hogy az adminisztrátorok a valódi nevüket viselő profil mögül kezeljék a Facebook-oldalakat. Ha ez nem történik meg, a Facebook korlátozásokkal élhet.

