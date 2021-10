Nagyszabású terv a szegényebb országok betegeinek kezelésére

A Reuters jutott hozzá a program részleteit bemutató dokumentumhoz, mely jövő év szeptemberéig ismerteti az ACT-A céljait. Eszerint mintegy 1 milliárd tesztet kívánnak eljuttatni a szegényebb országokba, illetve a következő 12 hónapban becslések szerint bekövetkező mintegy 200 millió új esetből akár 120 millió beteg kezelésére alkalmas gyógyszereket kívánnak beszerezni világszerte a CNN cikke szerint.

A terv kiemeli, hogy miután a szegényebb országok kevés oltáshoz juthattak hozzá a tehetősebbek felhalmozása miatt, prioritásként kezelik, hogy olcsón tudjanak készletet felhalmozni ezen államok számára tesztből és gyógyszerből.

Forrásokra van szükségük

Az ACT-A szóvivője elmondta, hogy az október 13-i keltezésű dokumentum még konzultáció alatt áll, ezért nem kívánt nyilatkozni a tartalmáról annak véglegesítése előtt. A dokumentumot a G20-ak október végén Rómában tartandó csúcstalálkozója előtt a világ vezetőinek is megküldik.

Az ACT-A 2022 szeptemberéig további

22,8 milliárd dollárnyi finanszírozást kér a G20-aktól

és más adományozóktól, amelyre az oltóanyagok, gyógyszerek és tesztek megvásárlásához és azok szegényebb országokba történő eljuttatásához, valamint a gazdag és kevésbé fejlett országok közötti hatalmas ellátási különbségek csökkentéséhez lesz szükség. Az adományozók eddig 18,5 milliárd dollárt ajánlottak fel a programra.

A tervek szerint 28 millió kezelési ciklusra elegendő gyógyszert vásárolnának, később pedig még nagyobb mennyiségben szereznének be abból.

Olcsón előállítható lehet a szer

Az összeget a tesztek, gyógyszerek és kezelések becsült ára alapján kalkulálták. A dokumentumban nem említik név szerint a molnupiravirt, a Merck új gyógyszerét, de egy új, szájon át szedhető antivirális készítményről írnak, melyért várhatóan tíz dollárt kell majd fizetniük. Ez az ár meglehetősen alacsony összehasonlítva azzal a kezeléssorozatonkénti 700 dolláros árral, amelyért az USA vesz 1,7 millió kezelésre elegendő tablettát a szerből.

A Harvard egy kutatása szerint ugyanakkor

a molnupiravir akár 7,7 dolláros áron is elérhető lenne, ha generikusként gyárthatnák azt gyógyszergyárakban,

optimalizálva a termelést.

Termelésoptimalizálás nélkül sem kerülne ugyanakkor többe 20 dollárnál. A Merck nyolc indiai gyártóval is tárgyal a szer előállításáról.

További 4,3 millió, a kritikus állapotú betegek kezelésére szolgáló koronavírust kezelő tablettát is vásárolnak, 28 dolláros áron - áll a dokumentumban, anélkül, hogy konkrét gyógyszereket neveznének meg. Az ACT-A 2022 szeptemberéig 6-8 millió súlyos és kritikus állapotú beteg alapvető orvosi oxigénszükségletét is ki kívánja elégíteni.

Tesztelnének is

Mindezen túl forrásaik harmadából teszteket terveznek vásárolni, hogy megduplázhassák a mostani tesztelési kapacitást. Jelenleg a szegényebb országokban 100 ezer emberre 50 elvégzett teszt jut, szemben a fejlett államok 750 tesztjével. Ahhoz, hogy százra emeljék ezt az arányt, egy év alatt egymilliárd tesztet kell eljuttatniuk az érintett államokba. Legnagyobb részben, az erre fordított összeg 85 százalékáért

antigén gyorsteszteket vásárolnak 3 dolláros áron,

PCR-tesztekért pedig 17 dollárt adnak majd. A sűrűbb tesztelés segít azon is, hogy kisebb eséllyel alakuljanak ki új variánsok. A programnak az is célja, hogy a WHO kitűzésével összhangban jövő év közepére a világ népességének 70 százaléka be legyen oltva.

