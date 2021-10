Ígéretes kutatási eredményekről számolt be Kemenesi Gábor

Laborkörülmények sikerült igazolni, hogy az orrcsepp az azelasztin-hidroklorid hatóanyaga révén képes lehet a fertőzést, a vírus szaporodását megállítani, sőt azokat a sejteket, amiket kezeltünk vele, meg is védte a vírusfertőzéstől – mondta a Heteknek Kemenesi Gábor virológus.

A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa hozzátette: Németországban még hátravan a harmadik klinikai tesztfázis, de az eddigiek alapján úgy látszik, hogy emberben is működni fog, vagyis ígéretes szerről van szó.

Korábban bejelentették, hogy a Pécsi Tudományegyetem virológusai osztrák kutatókkal közösen fejlesztenek egy koronavírus elleni vakcinát. Mivel időközben többféle oltás is elérhetővé vált világszerte, és a óriási a gyártási kapacitás is, ez a fejlesztés „okafogyottá vált, bár kutatási szempontból továbbra is érdekes” – mondta Kemenesi Gábor.

A virológus szerint

esély nyílhat arra, hogy az mRNS-vakcinákat Magyarországon is gyártsanak,

mert igyekeznek hazahozni technológia tudástranszferét.

Nyitókép: Lanszki Zsófia/PTE