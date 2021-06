Újabb variánst figyel a WHO: itt a Lambda

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesen több mint 50 variánst tart megfigyelése alatt, ezek sorába került be a Lambda, amelyet Chilében, Peruban, Ecuadorban és Argentínában is szekvenáltak. A szervezet által megfigyelt mutációk közül nem mindegyik jelent végül valódi közegészségügyi veszélyt, így a Lambdáról sem tudjuk még, pontosan milyenek a tulajdonságai. Az azonban már most biztos, hogy a Lambda tüskefehérjéjén is mutációk találhatók, amelyeknek a fertőzőségre lehet hatásuk, de biztosat csak további vizsgálatokat követően tudunk majd meg a törzsről, írja a CNBC.

A Deltával kapcsolatban a WHO arról tájékoztatott, hogy már 80 országban van jelen, és miközben egyre jobban elterjed a világon, tovább is mutálódik. Kutatások már bebizonyították, hogy a Delta fertőzőbb, mint bármelyik korábbi variáns volt, és a WHO szakértői szerint súlyosabb megbetegedést is tud okozni, de kutatások szükségesek ezzel kapcsolatosan.

A WHO egy Delta plusz törzsről szóló újabb jelentéseket is nyomon követ.

"Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy egy további mutációt azonosítottak.

Néhány Delta-változatnál eggyel kevesebb mutációt, vagy egy mutáció hiányát láttuk egy további helyett, ezért most az összeset megvizsgáljuk"

- mondta Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírussal kapcsolatos technikai vezetője."

A Deltát a WHO mellett az Egyesült Államok is aggodalomra okot adó variánsként kezeli. A USA-ban korábban az új megbetegedések 6 százalékáért felelt, mostanra ez 10 százalékra ugrott. Nagy-Britanniában már a Delta a domináns törzs.

Nyitókép: Pixabay