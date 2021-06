Bemutatták a mesterséges intelligencia hazai nagyköveteit

A mesterséges intelligenciával működő, adatvezérelt megoldások számtalan területen és szinte minden iparágban kínálnak újszerű hatékonyságnövelési lehetőségeket, amely a vállalkozások számára óriási versenyelőnyt hozhat. Ennek kiaknázásának elősegítése, valamint a gazdaság és a társadalom MI-transzformációra való felkészítése vezérelte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az által életre hívott MI Koalíció szakembereit Magyarország MI Stratégiájának megalkotásakor. Az intézkedési terv sikeres végrehajtása 15 százalékos GDP-növekedést, egymillió jobban fizető állást és a kkv-szektor 26 százalékos hatékonyságjavulását eredményezheti a 2030-ig tartó időszakban – áll a Digitális Jólét Program közleményében..

Mivel az MI-ben rejlő lehetőségek kihasználásához elengedhetetlenek a technológiával kapcsolatos alapismeretek, az ITM és az MI Koalíció elkészített egy mindenki által könnyen érthető és elvégezhető mesterséges intelligencia tematikájú alapozó kurzust, MI Kihívás néven. A mesterséges intelligencia tudatosító kampányban indított kurzus áttekintést nyújt az MI fogalmáról és bemutatja a legfontosabb felhasználási eseteket, ezáltal általános megértést kínál arról, hogyan szolgálja a technológia a mindennapokat és a vállalkozások hatékonyságát. Az ingyenes képzési anyag nagyjából két óra alatt teljesíthető.

Az MI Kihívásnak köszönhetően júniusban meghaladta az egymilliót azon honfitársaink száma, akikhez valamilyen formában eljutott a mesterséges intelligencia fontosságának üzenete, ami nem utolsó sorban több szervezettel, kamarával, egyéb szakmai tömörüléssel és oktatási intézménnyel kötött partnerség eredménye.

A még nagyobb elérés érdekében most frissül a tananyag. „Az ún. 2.0 verzió nemcsak tartalmában, hanem küllemében is megújult: az új, vonzóbb dizájn még több érdeklődőt terelhet a kurzus irányába, amely az alapoktól az iparágspecifikus esetekig egy széles skálát fed le, az igényeket pedig a hétköznapi emberekétől a fejlesztőkéig képes kiszolgálni. Szeretnénk megosztani ezt a hasznos tudásanyagot a határainkon túl élőkkel is, ezért az MI Kihívás a V4 nyelveken, azaz csehül, szlovákul és lengyelül, valamint angolul is elérhető lesz július 1-jétől” – emelte ki Jakab Roland, az MI Koalíció elnöke.

A tudatosító kampánynak az MI Kihívás újonnan felkért nagykövetei hivatottak még nagyobb lendületet adni. Gara Tícia, nemzetközi sakknagymester, valamint Lévay György, az Infinite Biomedical Technologies kutatási menedzsere az év hátralévő részében képviselik az ügyet.

„Saját pályafutásomon látom, hogy az informatikai fejlődés miként változtatja és könnyíti meg a mindennapi életet. Fontosnak tartom, hogy a hazai társadalom minél szélesebb körben megismerje a legújabb technológiai vívmányokat. Szeretnék segíteni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó irracionális félelmek feloldásában és megmutatni, hogyan tud segíteni a mindennapokban” – mondta el Gara Tícia saját nagyköveti szerepvállalásáról.

Lévay György egyetemi évei alatt agyhártyagyulladás következtében elvesztette mindkét kezét és lábfejét. Felépülése után visszatért tanulmányaihoz, amely során a felkarprotézisek irányításának fejlesztésére koncentrált, majd az Egyesült Államokban a Johns Hopkins University Biomedical Engineering MSc képzésén az emberek és gépek közti kommunikációval próbált javítani a protézisek működésén Fulbright-ösztöndíjasként.

„A munkámban és a mindennapjaimban is folyamatosan találkozom és használok különböző mesterségesintelligencia-algoritmusokat. Ez segít dönteni abban, hogy mikor szeretném használni őket és mikor nem, legyen szó interneten vagy és egyre gyakrabban offline végzett tevékenységről. Az algoritmusok az alapján tanulnak, hogy mi mit csinálunk velük, és ha szeretnénk, hogy a jövőben is közhasznú eszközök legyenek, most kell a fejlesztésüket és tanításukat a megfelelő irányba terelnünk. Ehhez pedig fontos tudnunk, hogyan tanulnak és hoznak döntéseket. Szeretném, ha mindenki látná, hogy ezek nem varázslattal működnek, hanem bárki számára érthető és elérhető módon” – fogalmazta meg Lévay György.

Nyitókép: DJP