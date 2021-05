A hosszú Covid a gyerekeket is veszélyezteti

A súlyos lefolyású koronavírus gyerekek esetében is komoly kockázatot jelent a hosszú Covid kialakulására, derült ki orosz adatokból. A tavaly április és augusztus között Moszkvában kórházban kezelt 518 páciens közül a hazabocsátást követően 25 százalék még legalább öt tünetet tapasztalt, írja a The Guardian.

A gyerekek tüneteiről a szülők nyilatkoztak: a beszámolókból az derült ki, hogy a koronavírus miatt

kórházban kezelt gyerekek 24 százalékának esetében még 7-9 hónappal a fertőzés után is fennállnak a tünetek.

A leggyakrabban említett tünet a fáradtság volt 10 százalék esetében, ezt alvászavarok - 7 százalék - és szenzoros problémák – 6 százalék – követték. Úgy tűnik, az idősebb gyermekek nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a fiatalok, és az allergiák is hajlamosítanak a hosszú Covidra.

Bár egyelőre csak előzetes eredményekről van szó, Daniel Munblit, a moszkvai Szecsenov Egyetem szakértője szerint mindez arra figyelmezteti a gyermekorvosokat, hogy figyeljenek oda a koronavírusos gyerekekre.

"Az eredmények arra utalnak, hogy ez probléma. A fáradékonyság a legkomolyabb tünet: nem egy-két napról beszélünk, hanem folyamatos fáradtságról, aminek meg kell találni az okát" - fogalmazott.

A kutatás szerint 16 százalék hagyta el fáradékonyan a kórházat, ami néhány hónap alatt 12 százalékra csökkent, de innentől lassúvá vált a javulás.

Szaglását 8 százalék vesztette el,

és bár az ő helyzetük is javult, hét hónap elteltével még mindig ez volt a gondja 6 százaléknak.

A felmérésben részt vevő gyerekek szüleit az orvosok arra is felkérték, gyermekük általános egészségi állapotát becsüljék meg kórházba kerülés előtt és után. A hosszú Covid tüneteit nem tapasztalóknál a felgyógyulás utáni érték megegyezett a betegség előttivel, de a hosszú Covidban szenvedők esetében utóbbi alacsonyabb maradt. Ez a mindennapjaikat is nagy mértékben befolyásolja.

Svédországból és Olaszországból is jelentettek hosszú covidos eseteket gyerekeknél, igaz, szintén kis számban. Egy amerikai kutatás jelenleg is igyekszik feltérképezni, mekkora lehet a legfiatalabbak érintettsége az állapotban. Gyerekek és koronavírus

A hosszú Covid mellett a

Ez jellemzően a kamaszokat érintő állapot, amely a betegség lefolyása után jelentkezik.

Tünetei: elhúzódó magas láz mellett nagy fokú gyengeség, bágyadtság, aluszékonyság, eszméletvesztés, vörös szemek (kötőhártyagyulladás), vörös repedezett ajkak, eperszínű nyelv, duzzadt, vizenyős kezek és lábak, kiütés, megnagyobbodott nyaki nyirokcsomók, hasfájás, hasmenés, hányás. A gyerekek bár nem szuperterjesztői a koronavírusnak, és kevésbé is fogékonyak rá, nincsenek attól biztonságban.A hosszú Covid mellett a sokszervi gyulladás is veszélyt jelent rájuk.Ez jellemzően a kamaszokat érintő állapot, amely a betegség lefolyása után jelentkezik.Tünetei: elhúzódó magas láz mellett nagy fokú gyengeség, bágyadtság, aluszékonyság, eszméletvesztés, vörös szemek (kötőhártyagyulladás), vörös repedezett ajkak, eperszínű nyelv, duzzadt, vizenyős kezek és lábak, kiütés, megnagyobbodott nyaki nyirokcsomók, hasfájás, hasmenés, hányás.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: pixabay