Már Amerikában jár az indiai duplamutáns

Az indiai Mahárástra tartomány megbetegedéseinek több mint feléért felelős variánst eddig öt mintában sikerült azonosítani Amerikában, a San Francisco Bay körzetben. Az orvosok attól tartanak, ez a variáns a mutációk révén fertőzőbb, valamint az oltások hatásának ellenálló lehet, írja az NBC.

A variánsban az E484Q és a L452R kóddal illetett mutációk találhatók meg: ezek

korábban is ismertek voltak, de együtt még nem fordultak elő,

mondja Benjamin Pinsky, a Stanford virológiai laborjának vezetője. Pinsky egy korábbi interjújában elmondta: arra vonatkozó adataik már vannak, hogy külön-külön hogyan viselkednek ezek a mutációk, ám azt, hogy együtt mire képesek, egyelőre még nem tudjuk.

Az L452R más törzsekben fertőzőbbé tette az új koronavírust: arra vonatkozó bizonyítékokat is találtak már, hogy az antitestek nem ismerik fel a vírust ennek köszönhetően, így az csökkentheti az oltások hatékonyságát.

Az E484Q mutációval szemben kevésbé hatékonyak a semlegesítő antitestek: azt még korai megmondani, hogy ezáltal fertőzőbbé válik-e a variáns. Pinsky szerint mindenesetre a két mutáció kombinációjáról logikus azt feltételezni, hogy fertőzőbb és antitestek kevesebbet érnek ellene. Ennek következményeképp mind az oltások hatékonysága, mind a koronavírus kezelésére használt antitestterápiák hatása csökkenhet. A szakember ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy még ha a hatékonyság csökkenhet is a variánssal szemben, a kórházba kerüléstől és a haláltól akkor is védenek a vakcinák, akkor is, ha ezzel a törzzsel találkozunk.

Peter Chin-Hong fertőzőbetegség-szakértő szerint ez a két mutáció is a legijesztőbb helyen, a tüskefehérjén alakult ki.

"A mutációk vagy megegyeznek azokkal, amelyek fertőzőbbé és az antitestekkel szemben ellenállóbbá tettek más variánsokat, vagy kísértetiesen hasonlítanak azokra. Azt várhatjuk, hogy ez a duplamutáns variáns is ilyen tulajdonságokkal bír majd"

– fogalmazott. A szakértők egyelőre nincsenek meggyőződve arról, hogy az indiai variáns is végigsöpör majd az országon, ahogy a brit tette: Chin-Hong szerint a kettő harcából a brit kerülne ki győztesként, kiszorítva az indiai terjedését.

Mindez persze csak feltételezés, ellentétben azzal, hogy csak a gyors immunizálás segíthet abban, hogy sikerüljön legyőzni a variánsokat – illetve hogy a legveszélyesebb variáns az, amit még nem ismerünk. Ismerős mutáció

Épp ebben a körzetben terjed két kaliforniai variáns, amelyek hordozzák ezt.

Azok a variánsok nagyjából húsz százalékkal fertőzőbbek a korábbinál. A L452R jelű mutáció két Amerikában terjedő törzsben is ott van.Épp ebben a körzetben terjed két kaliforniai variáns, amelyek hordozzák ezt.Azok a variánsok nagyjából húsz százalékkal fertőzőbbek a korábbinál.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/John G. Mabanglo