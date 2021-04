Leállította az oltások után egy egyik fő koronavírus-gyógyszer exportját is India

A gyártás korlátozott kapacitásai és az erősödő járványhullámok miatt világszerte számos helyen okozott feszültséget az egyes oltások, valamint gyógyszerészeti hatóanyagok exportjának tilalma – tavaly márciusban, a járvány elején például a magyar kormány is megtiltotta a hidroxi-klorokin külföldre vitelét. Idén tavasszal az EU vitázott a gyógyszergyárakkal az oltásgyártás miatt, Nagy-Britanniával, valamint Ausztráliával pedig a szűkös készletek védelmében a vakcinaexport miatt. Mindeközben India, ahol a világ egyik legnagyobb gyógyszergyára (Indiai Szérum Intézet; SII) készíti az AstraZeneca-oltás jelentős hányadát, március végén gyakorlatilag leállította annak exportját. Tette ezt az egyre erősödő járványhullám miatt – a helyzet már annyira rosszra fordult, hogy vasárnapra újabb rekordot döntött az új fertőzöttek száma, ezért ismét korlátozásól döntött az indiai kormány.

Az egészségügyi minisztérium vasárnap közölte: mivel jelentősen megnőtt a belföldi igény a Remdesivirre, és további növekedésre számítanak, ezért betiltják a gyógyszer exportját - írta a Bloomberg híre alapján a Portfolio. Indiában jelenleg hét cég gyártja a Remdesivirt a Gileaddal kötött licensz szerződés alapján, ezek havi szinten 3,9 millió dózist tudnak előállítani. Itthon is gyártják A Remdesivirt Magyarországon is gyártják és hónapok óta használják a gyógyításban is: a Semmelweis Egyetem tavaly október végén számolt be arról, hogy hazamehetett az első, magyar Remdesivirrel kezelt koronavírusos beteg.

Indiában vasárnap olyan sok, csaknem 153 ezer új esetet regisztráltak, amennyit a járvány kitörése óta még sohasem. A szubkontinens világelső az új fertőzések mozgóátlagában.

Időközben megjelent Indiában egy dupla mutáció, amelyet már az Egyesült Államokban is azonosítottak.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach