Kiderült, kiket veszélyeztet legjobban a hosszú Covid

A középkorú, legalább kétféle alapbetegséggel rendelkező fehér bőrű nőket veszélyezteti a leginkább a hosszú Covid – írja egy több mint ezer fő bevonásával végzett brit kutatás eredményeit ismertetve a Sky News. A brit Országos Egészségkutatási Intézet Orvosbiológiai Kutatóközpontja által végzett kutatásban 1077 olyan beteg adatait vizsgálták, akiket tavaly március és november között bocsátottak otthonukba koronavírus miatti kórházi kezelést követően.

Azt találták, hogy az érintettek közül mindenki átlagosan kilencféle különböző tünettel küzdött, melyek közül a leggyakoribbak a következők voltak:

izomfájdalom

fáradékonyság

légszomj

rövid távú memóriavesztés

ködös gondolkodás

Az érintettek negyede szorongás vagy depresszió tüneteit produkálta öt hónappal kórházi kezelésének befejezése után, 12 százalék esetében pedig poszttraumás stressz szindróma alakult ki. A fizikai terhelés 46 százalék viselte rosszabbul, mint megbetegedése előtt.

Az érintettek mintegy kétharmada dolgozott megfertőződése előtt: 17,8 százalék betegsége miatt már nem tud tovább aktív munkaerő-piaci szereplő lenni, 19 százalék esetében pedig változott a munkakör a betegség miatt.

Chris Brightling professzor, a kutatás vezetője elmondta: bár a kórházba felvett koronavírusos betegek jellemző profilja a kisebbségi férfi, mégis azt tapasztalták, hogy

a legtöbb elhúzódó tünetet a 40-60 éves, több alapbetegséggel rendelkező fehér nők tapasztalják.

Az alapbetegségek közt az asztmát és a diabéteszt említette. A kutatócsoport megállapítása szerint a 30 alattiak és a 80 fölöttiek esetében valószínűbb, hogy nem maradnak vissza tünetek felépülés esetén. A gépi lélegeztetésre szoruló páciensek természetesen hosszabb idő alatt épülnek föl, de a kutatók eredményei szerint nem kizárólag a betegség súlyossága hat arra, hogy valakinél kialakul-e a hosszú Covid.

Egy lehetséges indikátorát is megtalálták annak, hogy kiknél lehet ilyen hosszan tartó a tünetegyüttes fennállása: a legenyhébb hosszú Covid-tüneteket produkálók kivételével

minden érintettben magas CRP-szintet találtak,

ami egy gyulladásokat jelző protein emelkedett értékére mutat rá. A makacs gyulladásokról pedig közismert, hogy hátráltatják a betegségekből való felépülés folyamatát. Az eredmények ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a kórházban alkalmazott gyógyszerek, köztük a szteroidok sem tudnak arra hatni, milyen hosszan maradnak meg a tünetek az egyes betegeknél.

A leggyakrabban visszamaradó

A leggyakrabban visszamaradó

A diagnosztizált koronavírusos betegek 96 százalékánál maradnak meg tünetek 90 napon túl is. Az érintetteknél az akut betegség lefolyása után is életminőségbeli romlás jelentkezik.A leggyakrabban visszamaradó problémák a következők: fáradtság/fáradékonyság; krónikus fáradékonyság szindróma, illetve neurofiziológiai problémák.

