Halvaszületések okozójaként vizsgálják a koronavírus-fertőzést

Az ír hatóságok négy halvaszületés kapcsán vizsgálódnak azzal kapcsolatosan, hogy okozhatta-e az új koronavírus a magzatok halálát – írja a Euronews. A vizsgálatok eddigi eredményei szerint a gyermekek halálának oka a méhlepény gyulladásos állapota volt.

Ronan Glynn ír tisztifőorvos az esetek kapcsán arról beszélt: további vizsgálatok szükségesek, mielőtt megerősíthetnék azt, hogy a koronavírus felel a történtekért, további részleteket pedig egyelőre nem tudott még az ügyről elmondani, mivel a boncolások végleges eredményére még várnak

Ritka, de figyelni kell rá

A koronavírus következtében fellépő méhlepénygyulladás jelensége aggasztó, viszont ritka állapot, amit azoknál a nőknél figyeltek meg, akiknél koronavírus-fertőzést követően következik be halvaszülés.

"A jelenség nem fordul elő gyakran sem nemzetközi szinten, sem Írországban"

– mondta el Glynn. Az esetek kapcsán ugyanakkor az ír szülészek és nőgyógyászok intézetének elnöke, Cliona Murphy kiemelte: nagyon fontos, hogy azok a várandós nők, akiknél diagnosztizálják a koronavírust, a fertőzést követő hetekben látogassák meg orvosukat.

Nem növeli a halálozást

"A koronavíruson áteső terhes nők túlnyomó többségének enyhe tünetei vannak, amelyeknek nincsenek kedvezőtlen következményei. Az Egyesült Királyság nyilvántartásai nem mutatták ki a halvaszületés gyakoribb előfordulását" – tette hozzá. Az országban a prioritást élvező csoportba tartozó terhes nők beoltathatják magukat. Murphy úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoktól származó,

az állapotos nők oltásával kapcsolatos adatok megnyugtatók.

Elmondta azt is, már látják az oltások eredményét: a vakcinák a korlátozásokkal együtt vissza tudják szorítani a fertőzés terjedését, amiből az állapotos nők is profitálni tudnak.

A méhben fertőződhet a magzat is

A koronavírus-fertőzésnek egyértelmű kockázata van terhesség esetén: a The New York Times cikke arról számolt be, hogy már tavaly nyáron bizonyosságot nyert az, hogy a placentán keresztül a fertőzött anya át tudja adni a koronavírust gyermekének. Az itt taglalt esetben az újszülött agyában gyulladásos állapotot tapasztaltak, de három hónapos korára mindenféle kezelés nélkül felgyógyult a betegségből.

Egy másik frissen bemutatott esetben egy svéd anyán végeztek életmentő császármetszést, miután magzatának oxigénszintje vészesen leesett, amit alacsony szívfrekvenciája jelzett. Mind a baba, mind édesanyja koronavírus-fertőzöttek voltak, az újszülött mintájának későbbi szekvenálása ugyanakkor azt is megmutatta, hogy élete első néhány napjában mutálódott benne a koronavírus. A placenta ebben az esetben is gyulladásos állapotban volt, nagy felületen elhalt szövetekkel. Az anya és a csecsemő is átvészelték az esetet, bár a 34. héten végzett császármetszés miatt az újszülöttnek több időt kellett kórházban töltenie. Teste ugyanakkor elkezdte az antitestek termelését, egyedül küzdötte le a betegséget.

