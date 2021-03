A legkisebbeken is elkezdi oltásának tesztelését a Moderna

Az Egyesült Államokban és Kanadában folytatott kísérlet során 6 750 gyereket oltanak majd be, az első önkéntesek meg is kapták már az oltás első adagját – tette közzé kedden a Moderna. A biztonságosság mellett a hatékonyság a fő kérdés a kutatásban, melynek keretében a vakcina két adagját négy hét eltéréssel adják be a hat hónapos és tizenkét éves kor közötti gyermekeknek. A tizenkét év fölötti korosztállyal egy múlt decemberben indított kutatásban már foglalkoznak, írja a Reuters, ezért határozták meg így a mostani klinikai kísérlet életkori csoportját.

A KidCOVE névre keresztelt kutatásban a Moderna sajtóközleménye szerint csak egészséges gyermekek vehetnek részt, a véletlenszerű, placebóval kontrollált vaktesztben dózisnöveléssel és életkorcsökkentéssel teszik próbára az mRNA-1273 nevet viselő oltást. A teszt első fázisában részt vevő gyermekeket két csoportra osztják:

a két év feletti, de tizenkét év alatti résztvevők 50 vagy 100 mikrogrammos dózisban kapják majd a vakcinát, míg a hat hónapnál idősebb, de két évnél fiatalabb gyerekek esetében kipróbálják a 25, az 50 és a 100 mikrogrammos dózist is.

Az időközi eredmények közreadásakor fogják meghatározni azt, hogy a kísérletek második, placebóval kontrollált szakaszában a fentiek közül melyik korosztálynál melyik dozírozást használják majd. A kísérletben résztvevő gyermekeket a második adag beadását követően 12 hónapon át figyelik meg.

A kísérlet weboldaláról kiderül, hogy az abban részt vevő gyerekeknek szüleikkel legfeljebb hat alkalommal szükséges különböző vizsgálatokon megjelenniük, illetve két telemedicina-konzultáción kell részt venniük az egyes oltások beadása után, majd az immunizálás befejeztét követően havonta kell ilyen módon kapcsolatot tartaniuk a kutatókkal. Mindezen felül a szülőknek egy telefonos applikáció segítségével kell rögzíteniük gyermekük összes esetleges tünetét. A kutatásból bármikor kiléphetnek a résztvevők bármilyen okkal, de akár indoklás nélkül is.

A gyerekek legtöbbször tünetmentes vagy enyhe tünetekkel vészelik ét a koronavírusfertőzést, a vírusra nem túl fogékonyak, azonban az utóbbi időkben

megjelent esetükben a többszervi gyulladás szövődményként.

A fertőzés után 2-4 héttel kialakulni képes, sok szervrendszert érintő betegség nagyon komoly következményekhez is vezethet. A betegség a Heim Pál Kórház összefoglalója szerint hasonlít a Kawasaki szindrómához, ám míg az főként öt év alattiakat érint, ennek esetében jóval idősebb gyermekek, főként kamaszok.

