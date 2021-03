Ha van gyógymód, kevésbé védekezünk a koronavírus ellen is

Akik értékelik a kutatók végezte munkát, nagyobb eséllyel aggódnak a koronavírus terjedése miatt, ezért többet hajlandók megtenni annak érdekében, hogy akadályozzák terjedését, derül ki két amerikai egyetem közös kutatásából. Az illinois-i és a michingani szakemberek három különálló kutatásban dolgoztak, azokat vizsgálták, akiket aggaszt a koronavírus térnyerése, ezért olyan viselkedésmódokat hajlandók elsajátítani – köztük a távolságtartás vagy a maszkviselést –, amelyek lelassítják annak terjedését, írja a MedicalXpress.

A 900 önkéntes részvételével végzett elemzés során a politikai hovatartozás mellett megkérdezték mindenkitől azt is, milyen érzésekkel gondol a kutatókra és az általuk elvégzett munkára. Ezt követően különböző, koronavírussal kapcsolatos információkat mutattak be nekik, amelyek közt szerepelt egy olyan videó is, amelyben Anthony Fauci amerikai járványügyi főtanácsadó is beszélt a hidroxiklorokinról. Ezt a szert Donald Trump amerikai elnök említette a koronavírus gyógymódjaként, ám később kiderült, hogy teljesen hatástalan, ellenben szedése veszélyes lehet.

Az első két vizsgálati csoportba beosztott emberek közül azok,

akik értékelik a tudósok munkáját, pártállástól függetlenül jobban aggódtak a koronavírus miatt és inkább mutattak hajlandóságot arra, hogy a fertőzés továbbadását elkerülő viselkedésmintákat elsajátítsanak.

Akik a hidroxiklorokinhoz pozitívabban viszonyultak, kevésbé voltak hajlandók a koronavírus terjedésének elkerülésére ismertetett viselkedésmintákat alkalmazni. A harmadik csoportban az derült ki, hogy a konzervatívok valószínűleg kisebb mértékben aggódnak a gyógyszerek kockázatai miatt.

A kutatók megállapították, hogy amennyiben az emberek úgy gondolják, létezik gyógyszer egy betegség kezelésére, akkor kisebb energiát fektetnek annak elkerülésébe. A felmérést akkor végezték, amikor oltások még nem álltak készen a betegség megelőzésére.

A hidroxiklorokin A csak hidroxiklorokinnal kezelt betegeknél semmilyen előnyt nem tapasztaltak a koronavírus kapcsán, derült ki tavaly egy 33 ezer pácienst bevonó kutatásból.

Az azitromicin nevű antibiotikummal együtt használva a szer 27 százalékkal növelte a halálozás kockázatát.

A szer klinikai tesztjeit aggályok miatt a WHO is felfüggesztette, az biztosan nem gyógyítja a betegséget.

