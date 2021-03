Fájdalommentes és gyors: ilyen lehet a jövő koronavírustesztje

A Canterbury Egyetem kutatói azon dolgoznak, hogy a jövőben senkinek se kelljen napokig idegesen várnia arra, hogy az egyébként sem túl kellemes koronavírus-teszt eredménye megérkezzen hozzá, írja a Phys.org. Deborah Crittenden biokémikus elmondása szerint új módszert dolgoztak ki a koronavírus fehérjéinek kimutatására. A módszer elég érzékeny és pontos is ahhoz, hogy a kilélegzett levegőből, vagy akár nyálmintából ki tudja mutatni a koronavírus részecskéit.

Crittenden a módszeren a MacDiarmid Intézet mérési szakértelmére is támaszkodhatott. A célproteint a Callaghan Innovation munkatársai készítették, míg a Canterbury Egyetem kutatói a biokémiai analízisek terén szerzett tapasztalataikat is hozzátették a a közös munkához. A végeredmény egy olyan új tesztelési módszer, amely

drasztikusan csökkenti a kiértékelés idejét,

ezzel jelentősen növelhető a tesztelési kapacitás.

"Más kilégzéses tesztekkel ellentétben a miénk a koronavírus tüskefehérjéjének antigénjét mutatja ki, ezáltal épp olyan pontos eredményt ad, mint a jelenleg használatos tesztelési metódus" - mondta el Crittenden.

Elmondása szerint a tavaly tavaszi lezárások idején kezdtek el azon gondolkozni, hogyan hasznosíthatnák a már kifejlesztett biomolekuláris érzékelési technikákat a koronavírus észlelésében. Alapvető fontosságú volt az, hogy olyan részecske érzékelésére dolgozzanak ki módszert, amely specifikusan a vírusra jellemző. Először az ACE2-receptorral kezdtek kísérletezni, de ez túl nehéz módszernek bizonyult. ezt követően fordultak a tüskefehérje antigénje felé.

A végeredményként létrejövő tesztmódszer

ugyanolyan pontosan dolgozik majd, mint egy PCR-teszt, de annál sokkal egyszerűbben elvégezhető,

így például országok határain való belépésnél is használható. A kutatócsoport a jövőben tovább szeretné fejleszteni technológiáját más patogének vagy szennyezőanyagok érzékelésére is, hogy a jövőben is segítséget jelenthessen a technológia akár más betegségek esetén is. A jelenleg használatos tesztek

A teszt legjobban 6-8 nappal azt követően működik, hogy valaki ki volt téve a megfertőződésnek.

Nagyon ritka esetben a PCR-tesztek akár hónapokig is adhatnak pozitív eredményt úgy, hogy az érintett már nem fertőz.

Az antigéntesztek sokkal kevéséb pontosak, nagy mennyiségű vírusfehérje jelenlétének esetén adnak pozitív eredményt.

Akár 20-30 százalék is lehet a fals pozitív antigéntesztek aránya.

