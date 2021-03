Veszélyeztetettség: az elhízott és a túlsúlyos két külön kategória lett

Az eddigi koronavírusos halálozások közel kilencven százaléka olyan országokban következett be, amelyekben nagyon magas a túlsúlyosak aránya: 2,5 millió áldozatból 2,2 millió ilyen államokban hunyt el. A World Obesity Federation szerint nem véletlen, hogy Amerikában, az Egyesült Királyságban és Olaszországban, ahol a túlsúlyosak népességen belüli aránya meghaladja az ötven százalékot, nagyon sokan esnek áldozatul a betegségnek. Nem csak az elhízottak lehetnek tehát veszélyben, hanem a túlsúlyosak is, akiknek alkatát nagyon sok országban normálisnak vélik – írja a The Guardian.

A most közzétett adatok szerint már a 25-ös BMI fölött járóknak tartaniuk kell a testsúlyukból fakadó rizikótól. Azokban az országokban, amelyekben a lakosság több mint felének magasabb a normálisnál a BMI-je, a halálozási arány tízszerese annak, amit az elhízással kisebb mértékben érintett államokban tapasztalhatunk.

Mindezek tükrében a World Obesity Federation szerint érdemes lenne az oltási sorban előrébb venni azokat, akik túlsúllyal vagy elhízással élnek.

Azok közül az államok közül, amelyekben a populáció több mint fele túlsúlyos, Belgiumban a legmagasabb a halálozási arány, majd Szlovénia és az Egyesült Királyság következnek a sorban. Vietnámban, ahol a legalacsonyabb a túlsúlyosak aránya, ugyanakkor a világon a második legalacsonyabb a koronavírusos halálozások előfordulása is.

A WHO szerint a most nyilvánosságra hozott adatoknak figyelmeztetésként kellene működniük, ráébresztve az országokat arra, hogy a túlsúly és az abból fakadó egészségügyi problémák elleni küzdelem nagyon fontos.

A súlynál csak az életkor jelent komolyabb rizikófaktort, ezt követi a túlsúly, melyről korábbi adatok alapján már tudjuk, hogy az influenza esetében is kockázatosabbá teszi a megbetegedést.

"Megdöbbenve láttuk, hogy ilyen magas összefüggés van egy ország túlsúlyos felnőttjeinek aránya és a koronavírusban bekövetkezett halála között"

– mondta Tim Lobstein, a jelentés szerzője, a WHO és Anglia közegészségügyi tanácsadója. "Vannak olyan gazdag országok, amelyekben alacsony a túlsúly jelenléte: például Japán és Dél-Korea, ahol nagyon alacsony a koronavírus halálozási aránya. Ugyanígy vannak alacsonyabb jövedelmű országok, mint például Dél-Afrika és Brazília, amelyekben a túlsúly a lakosság több mint felét érinti, ezekben pedig magas a betegség halálozási aránya" – tette hozzá.

Lobsten szerint az elhízás lesz az új világjárvány: ennek jelentőségét ugyanakkor a kormányok szőnyeg alá söprik, nem ismerve fel azt, mennyire lényeges, hogy egy ország népessége egészséges legyen.

