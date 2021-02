A Moderna ampulláiból is több adagot lehetne kihozni

Egyelőre tilos a különböző fiolákban megmaradó oltóanyagok összeöntése, de a Moderna azt mondja, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, az FDA pozitívan reagált azzal kapcsolatos megkeresésükre, hogy ezt mégis engedélyezzék. Ha ampullánként tíz helyett tizenöt adagot tudnak felhasználni, az másfélszeresét jelenti annak, ami eddig egy fiolából kinyerhető volt. A CNBC cikke szerint Stephen Hoge, a gyógyszercég vezérigazgatója úgy nyilatkozott, "pozitív visszajelzést kaptunk javaslatunkra, olyan tervet készítünk, amely lehetővé teszi, hogy minden fiolából akár tizenöt adagot lehessen kinyerni" - nyilatkozta Hoge.

"Ez lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabban tudjunk több adagot előállítani és szállítani. Továbbra is együttműködünk gyártópartnereinkkel és a szövetségi kormánnyal a termelési folyamat hatékonyságának növelése érdekében, a minőség vagy a biztonság veszélyeztetése nélkül" - tette hozzá.

A Pfizer eredetileg ötadagosnak engedélyezett fioláiból

december óta engedélyezi az FDA hatodik vagy hetedik adag kinyerését,

mely speciális tű segítségével oldható meg - ugyanezzel a módszerrel a Moderna vakcinájából is ki tudtak már nyerni extra adagot.

Az NBC arról ír, a gyógyszertárak dolgozói is az összeöntés lehetősége mellett lobbiznak: véleményük szerint heti szinten ezrekkel többen kaphatnák meg a ma az aranynál is értékesebbnek ítélt oltást, ha használhatnák a módszert. Az Egyesült Államokban a patikákban is oltanak, és az influenza elleni oltása esetében már régóta alkalmazzák is az összeöntéses mennyiségnövelés technikáját. Ez természetesen nem oldja meg a vakcinahiány problémáját önmagában, ugyanakkor így is nagyon sok ember számára jelenthet segítséget a vakcinahiányos időkben.

Becslések szerint az egy nap beadott oltások mennyiségének akár tíz százaléka is lehet a megmaradó oltóanyagokból származó plusz kapacitás.

A korábbi napokon felbontott fiolák ugyanakkor nem használhatók a módszerben, mivel sem a Pfizer, sem a Moderna vakcinája nem tartalmaz tartósítóanyagot, így nem tárolható tovább, mint ahogy azt az előírás lefekteti.

A patikusok ugyanakkor azt mondják, egy órán belül felhasználható lenne a keletkező pluszmennyiség, így a szennyeződés esélye elhanyagolható, és a plusz adagok által nyújtott előnyök messze felülmúlják ezt a rizikót.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás