Nagyon gyakori a koronavírus okozta szívkárosodás

A magas troponinszintet mutató, kórházban kezelt betegek felénél a hazabocsátást követően egy hónappal MRI segítségével kimutatható szívkárosodást észleltek egy 148 páciens bevonásával, Londonban készített kutatásban. Ez jelenthetett szívizomgyulladást, a szív szövetének hegesedését vagy elhalását, csökkent véráramlással járó koszorúr-betegséget, vagy a fentiek kombinációit. A magas troponinszint esetükben a szívproblémák indikátora volt a MedicalXpressben közöltek szerint.

Ezt a fehérjét akkor találjuk meg a vérben, ha a szív szövete károsodott. A magas szint gyulladásra vagy egy artéria elzáródására utalhat. A kórházban kezelt koronavírusos páciensek közül az akut szakaszban sokak vérében

magas a troponinszint a túlzott gyulladásos folyamatok miatt.

Marianna Fontana kardiológusprofesszor, a kutatás vezetője szerint a magas troponinszint általában a betegség súlyosabb lefolyásával jár együtt koronavírus esetében.

"A súlyos Covid-19 betegségben szenvedő betegek esetében gyakran fennállnak olyan, a szívvel kapcsolatos korábbi egészségi problémák, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás. Súlyos koronavírus-fertőzés során azonban a szív is közvetlenül érintett lehet. Nehéz megválaszolni azt, hogy pontosan hogyan károsodhat a szív, de az MRI-vizsgálatok a problémák különböző fajtáit azonosíthatják, ami lehetővé teheti a pontosabb diagnózis felállítását és a kezelések hatékonyabb megválasztását" - vélekedik Fontana.

A kórházban kezelt betegek MRI-felvételeit egészséges emberek és nem koronavírussal kezelt páciensek adataival vetették össze a kutatásban. A koronavírusos érintettek betegsége nagyon súlyos volt, harmaduknak gépi lélegeztetésre is szüksége volt kórházi tartózkodásának ideje alatt. A kutatók a felgyógyulás után egy-két hónappal kimutatható szívproblémák változatos fajtáit találták: ezek egy része létezhetett korábban is, de némelyik későbbi szívelégtelenséghez is vezethet, így aggodalomra ad okot. A tapasztalt problémák a következők voltak:

szívizomsérülés vagy -hegesedés (54%),

melyből a sérülés gyulladásos eredetű volt 26% esetében,

koszorúér-betegség (22%),

a fenti kettő együtt (6%),

illetve szívizomgyulladás (8%)

"Ezek a megállapítások két lehetőséget nyitnak meg előttünk: egyrészt megelőzhetjük a sérüléseket, melyekben feltehetően a vérrögök kialakulásának lehet szerepe, erre pedig van gyógymódunk. Másrészt a lábadozás időszakában a jelekre figyelve hamarabb felfedezhetjük az érintetteket, akik profitálhatnak a szívet védő kezelésekből" - fogalmazott Fontana.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházban nem kezelt, de esetleg magas troponinszintet mutató betegekkel a kutatás nem foglakozott, így a témával még foglalkozni kell. Szövődmények koronavírus után A koronavírus több szervet és szervrendszert támad, így szövődményei is számos szerven vagy szervrendszeren megmutatkozhatnak.

A cikkünkben említett szív mellett a tüdő, a vese, a máj, az agy is veszélyben lehet.

Még látásunkra is gyakorolhat negatív hatást az, ha átestünk a koronavíruson.

Ezek a szövődmények nemcsak idősekben jelenhetnek meg, a fiatalok sincsenek feltétlenül biztonságban.

Nyitókép: Pixabay.com