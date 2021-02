Koronavírus: kezdődhet az első vakcinateszt gyerekeken

Az Oxfordi Egyetem hétvégén jelentette be, hogy megkezdi oltásának klinikai kísérletsorozatát gyerekeken és fiatal felnőtteken: ezzel az AstraZenecával közösen vakcinát fejlesztő kutatók lesznek az elsők, akik már az iskoláskor kezdetétől felhasználhatóvá tehetik a koronavírus elleni oltásukat. A kísérlet az NBC cikke szerint mind a biztonságosságot, mind a hatékonyságot kutatja majd, a 300 önkéntes résztvevőt pedig három városban, Londonban, Southamptonban és Bristolban oltják be. A kísérlet még ebben a hónapban meg fog kezdődni.

"Noha a legtöbb gyermeket nem viseli meg a koronavírus, valószínűleg nem betegszik meg súlyosan,

fontos megismerni a vakcina biztonságosságát és immunválaszát gyermekek és fiatalok körében,

mivel egyes gyermekek számára előnyös lehet az oltás" – mondta Andrew Pollard professzor, a teszt vezetője.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös oltásából két adag szükséges, ugyanakkor olcsóbb, mint a legtöbb vakcina, és tárolása, szállítása is lényegesebben egyszerűbb. Gyártója az idei évben 3 milliárd adagnyit tervez belőle elkészíteni.

A Pfizer is teszteli koronavírus elleni oltását fiatalabbak körében, de egyelőre még csak a 12–15 év közti gyermekeket vonták be a tesztekbe. Több mint kétezer résztvevővel zajlik a teszt, amelyről január végén tettek bejelentést: az akkori információk szerint még az idei évben tervezik kiterjeszteni az 5–11 éves korosztályra is. Ebben a korosztályban körülbelül fele olyan gyakran következik be koronavírusos megbetegedés, mint a 12-17 évesek körében.

"A tizenkét év alattiak esetében valószínűleg

új formulára vagy dozírozásra lehet szükség,

erről többet tudunk mondani, ha a 12 év fölöttiek klinikai kísérleti fázisa lezárul majd" – mondta el a tesztek kapcsán Keanna Ghazvini, a Pfizer szóvivőinek egyike a Healiónak.

A Moderna vakcinája egyelőre csak a 18 év fölöttiek számára érhető el.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás