Így csavarodunk be a koronavírustól

Ugrásszerűen növekedett azoknak az embereknek a száma, akik anorexiával vagy más evészavarral kerestek pszichiátert a karanténidőszak kezdete óta, mondta el a The Guardiannek Agnes Ayton, a Royal College of Psychiatrists evészavarokkal foglalkozó fakultásának vezetője. A szakember nem számít arra, hogy a közeljövőben csökkenne az evészavaros páciensek száma, ráadásul Oxfordban, ahol ő dolgozik, az eddigi húsz helyett a betegek nyolcvan százaléka sürgős esetként kerül a rendszerbe.

A szakember szerint a betegség gyakoriságának megnövekedése mögött az állhat, hogy az emberek úgy érzik, kontrollt vesztettek életük fölött, a zavarok kialakulásának a karanténidőszak miatti elszigeteltség pedig külön kedvezett.

"A társadalomtól való eltávolodás nagy hatást gyakorolt az emberek mentális egészségére. Nem csak az evészavarok, hanem a szorongás, a depresszió és az alkoholfogyasztás területén is megmutatkozik ez a tendencia. A szorongás és az evészavarok szorosan összefüggnek, ennek hatását érzékeljük most"

- mondta.

Ayton szerint az külön aggasztó, hogy sokan már sürgős esetként kerülnek a rendszerbe, annyira sokáig halogatják azt, hogy segítséget kérjenek.

"Sokan nem akarnak háziorvoshoz fordulni, vagy úgy érzik, vannak náluk sokkal fontosabb esetek, a koronavírusos betegek, akik jobban megérdemlik a kezelést. Az evészavarokhoz szégyenérzet is társul általában" - fogalmazott.

Brit tapasztalatok szerint nemcsak az állami egészségügyben, hanem a magánszektorban is megnőtt az evészavaros esetek száma. Lorna Richards pszichiáter ezt

a félelemhez és a bizonytalanságérzethez köti,

amelyek a szorongás táplálják, valamint az emberek napi rutinjában bekövetkezett változásokhoz.

"Sokakat aggasztott a mozgásszegény életmód miatti elhízás, tömegesen kezdtek az emberek edzeni és diétázni. Az evészavarok számára ez ideális helyzet, mivel az evésre és a súlyra hatalmas hangsúly kerülhetett" - mondja.

Véleménye szerint a kontroll érzetét adhatta vissza sokaknak az ételbevitel minimalizálása, esetleg a nagy mennyiségű étel elfogyasztása, vagy a böjt és a túlzásba vitt edzés. Richards tapasztalatai szerint azok állapota, akiknél már korábban diagnosztizáltak valamilyen evészavart, sok esetben romlott az elmúlt egy évben, de sok olyan új páciense is akad, akik a koronavírus első hullámának idején lettek evészavarosak, mivel egész egyszerűen túl sok kihívást jelentett számukra az az időszak. Az evészavarok Az evészavar súlyos betegség, amely mindkét nem tagjait, mindenféle háttérből érkezőket érint egyaránt.

Régen a fehér nyugati nők betegsége volt, mára ennél jóval széles körűbb.

2050-re a két nem tagjai teljesen megegyező arányban lesznek evészavarosak, ha a mai tendenciákat folytatódnak.

Normális testsúly esetén is lehet szó evészavarról.

Súlyos több szervrendszert érintő komplikációkkal is járhatnak ezek a betegségek.

Alapvetően rejtett betegség, az érintettek kis százaléka jelenik meg orvosnál.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Vidmir Raic Pixabay