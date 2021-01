Így használhatók többször is az egyes maszktípusok

A koronavírus-járvány hozadéka nemcsak az, hogy állandó kiegészítőnkké vált valamilyen arcmaszk, hanem az is, hogy az "egyszer használatos" fogalma szinte megszűnt e téren, olyan gyakran kellene újat vásárolnunk. Ha máskor nem, akkor a hatszáz forintos áron kínált sebészi maszkok idején, vagy az olykor közel kétezer forintért árult FFP2-es maszkok láttakor a maszkviselők átálltak az "újrahasznosításra" és/vagy a mosható textilmaszkok megvásárlására.

De vajon hogyan biztonságos többször is használni egy elvileg egyszeri viselésre tervezett védőeszközt, és milyen gyakran kell kimosnunk texilmaszkunkat? Erről készítettünk összeállítást.

A sebészi maszk

Az elméletileg egyetlen használatra tervezettség a leginkább talán a sebészi maszknál érhető tetten: ezt a típust is viselhetjük ugyanakkor többször is, de ehhez be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Lucian Davis, a Yale közegészségügyért felelős intézetének epidemiológusa a Yahoo Newsnak úgy nyilatkozott, a maszkviseléssel kapcsolatos első számú szabály az, bármilyen típusról is legyen szó, hogy külső felületét ne érintsük meg, mert azzal esetlegesen vírust vihetünk át más felületekre.

Ha mégis ezt tennénk, utána alaposan mossunk kezet szappannal vagy fertőtlenítsünk. A puha rögzítőguminál fogva vegyük inkább le a védőeszközt, majd tegyük biztonságos helyre, például egy jól szellőző papírzacskóba. A helyes fel- és levételt a lenti videó is bemutatja.

Jade Flinn, a JohnsHopkinsMedicine munkatársa a fertőtlenítő használatát nem javasolja, mert akkor később azt lélegeznénk majd be a maszkról. Egyszerűen hagyjuk egy-két napot pihenni a maszkot, de ha azt látjuk rajta, hogy szakadt vagy szennyeződött, inkább dobjuk ki.

FFP és KN95 maszkok

Nagyjából hasonló eljárást érdemes alkalmaznunk: bár a maszkok bizonyos körülmények között tisztíthatók, ezeket otthon nagyon nehéz megteremteni. A UKMeds cikke említi a hidrogénperoxid-gőzös és UV-fényes módszert, ám az előbbit semmiképp nem javasolja otthoni használatra.

Ezeket a maszkokat is tegyük inkább félre egy-két napra, aztán amikor már biztosan nem lehet rajta életben a vírus, vegyük újra elő őket. Célszerű tehát ebből a maszkból és az egyáb típusúakból is több darabot használni párhuzamosan. A papírmaszkoknál, mint az FFP/KN95 típusú maszkok, a mosás nem jöhet szóba a tisztítási módok között.

Mosható maszkok

A CDC útmutatója szerint érdemes magunknál tartanunk egy visszazárható műanyag zacskót, hogy ha átnedvesedne maszkunk, akkor abba tegyük be addig, amíg ki nem tudjuk mosni. A száraz maszkokat papírzacskóban tárolhatjuk. Az amerikai járványügyi hatóság azt javasolja, naponta mossuk ki textilmaszkunkat: betehetjük azt a mosógépbe, megfelelő programot és mosószert használva (Müller Cecília országos tisztifőorvos a 60 Celsius-fok feletti mosást javasolja), de kézzel is kimoshatjuk.

Utóbbi esetben sem kell eltérnünk attól, ahogyan más ruhánkat mosnánk, a csapvíz és a mosószer vagy szappan tökéletes. Szárításhoz szárítógépet is javasolnak, vagy, ha megoldható, a napon történő szárítást.

