A gyerekek még hónapokig nem kaphatnak oltást koronavírus ellen

A gyermekek nem kicsi felnőttek - ez nemcsak gyermeknevelési, hanem immunológiai szempontból is alapvetés, ezért nehéz kérdés az, hogy pontosan mikor juthatnak majd ők is koronavírus elleni oltáshoz. Látszólag minden amellett szól, hogy ez mihamarabb megtörténjen. A kisebbeket nagy általánosságban nem viseli meg annyira a koronavírus, sokkal kevesebb tünettel vészelik át azt, ezeket a szülők nem is feltétlenül azonosítják a betegség jeleként, így hát tünetmentesen vagy kevés tünettel terjeszthetik közösségben a betegséget, amit jó volna megelőzni.

Immunrendszerük azonban nem úgy működik még, mint a felnőtteké, egyes oltások épp ezért jobban, mások pedig rosszabbul működnek esetükben, nyilatkozta Sallie Permar, a Duke University gyermekgyógyász, mikrobiológus és immunológus professzora az NPR amerikai rádióadónak. Permar szerint lehet, hogy eltérő dózissal kell majd őket vakcinázni, de ezt csak kísérletek során lehet majd megállapítani. Véleménye szerint a gyerekek körében nem feltétlenül lesz szükség több tízezres nagyságrendű vizsgálatokra: a felnőtteken végzett tesztek már bebizonyították, hogy az oltások nagyon hatékonyak, azt kell már csak megtudni, a gyerekekben is ugyanezt a hatékonyságot váltják-e ki.Arról hogy mennyi időbe telhet, mire ezt megtudjuk, nem nyilatkozott már ennyire optimistán.

"Nem tarthat soká, de szeretném biztatni a gyártókat a kísérletek mihamarabbi elindítására. Nincs ok várakozni, de úgy gondolom, jó pár hónap kell, mire megkapjuk a szükséges adatokat a gyerekek vakcinázásához, így valószínűleg

2021 végén lesz elég adat az engedélyezésre

a gyerekeknél való használathoz" - fogalmazott.

Anthony S. Fauci, az amerikai Allergiás és Fertőző Betegségek Országos Intézetének igazgatója szerint januárban kezdődhetnek meg a leghamarabb a gyermekeken végzett tesztek, írja a Washington Post. Szakemberek azonban már hosszú ideje amellett érvelnek, hogy a gyártók vonják be kísérleteikbe a gyerekeket is,

nem kis részben azért, hogy beoltásuk által szüleik, nagyszüleik, dédszüleik és tanáraik, óvónőik is nagyobb biztonságban érezhessék magukat.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Szövetség elnöke, Sally Goza arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel a módszerrel sikeresebb lehet a járványgörbe letörése, illetve arról is beszélt, mekkora hatást gyakorol a pandémia a gyerekekre: átmenetileg elvesztették iskolai, óvodai közösségeiket, barátaikat.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Szövetség épp ezért arra kérte a gyártókat, hogy mihamarabb indítsák el a gyermekek bevonásával végzett teszteket, hogy a következő iskolaévre már nekik is rendelkezésükre állhasson a vakcina. A Moderna is lépett A gyógyszergyár a minap jelentette be, hogy megkezdi kísérleti vakcinája tesztelését a 12-17 éves korosztályban.

Háromezer gyermek bevonásával indul majd a teszt, melynek toborzási szakasza még nem indult el.

Terhes nőkön sem kísérleteztek az oltással, ezért a bevont lányokat mindkét adag beadása előtt terhességi teszttel is vizsgálják majd.

A Pfizer október 12-én kezdte meg a tesztet gyerekeken, ezért nem kizárt, hogy Amerikában az általuk fejlesztett vakcinát 12 év fölöttiek részére engedélyezik majd.

Nyitókép: Pixabay