Újabb veszély: a kiberbűnözők már a vakcinagyártókat támadják

Az indiai gyógyszeripar már tavaly óta nem lehet nyugodt: a Kaspersky internetbiztonsági cég ekkor világított rá, hogy az ország gyógyszergyártói a hatodik legsérülékenyebbek a világon az esetleges kibertámadásokkal szemben.

A koronavírus időszaka megerősíteni látszik a megállapítást: a Dr Reddy'snek és a Lupinnak is meggyűlt a baja a kiberbűnözéssel.

Be kellett zárniuk

A Dr Reddy'st érő támadás súlyosságát jól mutatja, hogy a gyógyszergyárnak, amely a remdesivir és a favipiravir mellett az orosz Sputnik V vakcina gyártója is lesz, be kellett zárnia több üzemét világszerte a támadást követően, még ha csak rövid időre is. Az Infosecurity Magazine szerint Amerikában, az Egyesült Királyságban, Brazíliában, Indiában és Oroszországban is becsukták gyáraikat, emellett izolálták adatszervereiket. Az esemény figyelmeztető jellegű voltát megerősítette, hogy alig néhány napot kellett csak várni a következő nagy horderejű támadásra az ország valamelyik gyógyszercége ellen.

Az Indian Express beszámolója szerint bár az ilyen típusú támadások természetesen nem számítanak újnak világszinten, az India iránti érdeklődés intenzitása új keletű. Egy név nélkül nyilatkozó gyógyszeripari szereplő elmondta a lapnak: az elmúlt évtizedben lassan a felhőbe kerültek az indiai gyógyszercégek kutatási és gyártási adatai, ennek veszélyei pedig már korábban is szóba kerültek, a tavalyi rangsorolás pedig igazi piros zászló volt.

Felívelő iparág

Hogy miért éppen India? Az ország gyógyszeripara felívelőben van, mivel megfizethető árú megoldásokat tudnak kínálni, az olcsóbb gyógyszerek pedig pandémiás időkben vonzóbbakká váltak. Egyes kutatók szerint az is az okok közt lehet, hogy Indiában is zajlik vakcinafejlesztés. Igaz, a legfrissebben megtámadott cég, a Lupin nem ezzel foglalkozik, viszont az év elején készítette el saját generikus favipiravirját. Ezt a gyógyszert az enyhébb tünetekkel rendelkező koronavírusos esetek kezelésére ajánlják. A Lupin mellett egy másik mumbai cég is a támadások gyakoriságának drasztikus növekedését tapasztalta.

"Tizenötször gyakoribbá váltak az ellenünk irányuló kibertámadások az elmúlt 4-5 hónapban,

az informatikusaink éjt nappallá téve dolgoznak a visszaverésükön" – árulta el a névtelenül nyilatkozó képviselő.

Egyre több támadás

A Vaidheesh-nek, a GlaxoSmithKline dél-ázsiai részlegének korábbi alelnök-vezérigazgatója szerint komolyan kell venni ezeket a támadásokat, mivel az erősen kompetitív iparágban ezek a támadások veszélyeztetik az indiai cégek pozícióját.

A McAfee friss adatai szerint

a júliustól szeptemberig terjedő periódusban 19 százalékkal nőtt a támadások száma a kutatással, technológiával és tudománnyal foglalkozó cégekkel szemben.

Összességében percenként 419 kártevő támadja meg világszerte a koronavírussal összeköthető témákban az egyéneket és a cégeket, a Covid-19-cel összeköthető kiberbűnözés dinamikusan terjed.

Az ESET legfrissebb, harmadik negyedéves jelentése szerint a vizsgált időszakban ugyanakkor valamelyest csökkent a koronavírushoz köthető számítógépes támadások száma, viszont a távoli asztaleléréshez szükséges kulcsokat és a felhasználók érzékeny adatait az otthoni munkát végzőknél továbbra is igyekeznek megszerezni, hogy később azokkal zsarolhassanak. Oroszok is támadhattak Brit, kanadai és amerikai cégeket támad az APT29 kiberbűnözői csoport a brit nemzeti Cyberbiztonsági Központ szerint . Majdnem biztosan az orosz titkosszolgálat áll a csoport mögött. Az orosz titkosszolgálat ezt tagadja. A csoport Covid-vakcinákkal kapcsolatos információkat próbált megszerezni.

