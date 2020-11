Európa nagyot lendített a koronavírus terjedésén

A SARS-CoV-2 elterjedésének fő forrása Európa, áll a Huddersfieldi Egyetem archeogenetikai kutatócsoportjának friss tanulmányában.

A kutatás alapját 27 ezer minta adta, amelyeket a világ legkülönbözőbb részein gyűjtöttek májustól kezdve. Széles spektrumával a világ eddigi legátfogóbb hasonló jellegű kutatása született meg, amelyben a tudósok egy, az ősi embercsoportok vándorlásának feltérképezésére használt módszert vettek elő. Ezeket a régi folyamatokat mitokondriális DNS segítségével kutatják, a koronavírus genomja pedig sok aspektusában hasonlatos ehhez, amit a vizsgálatok során ki tudtak használni.

Az eredményekből kiderült, hogy a kínai eredetű vírus Európán keresztül jutott el a világ különböző részeire.

Későn születtek meg az utazási korlátozásokra vonatkozó intézkedések, így Amerikába és a világ egyéb tájaira is Európából hurcolták be a koronavírust. Egybecseng ezzel az a júniusi ENSZ-vélemény is, hogy az első hullámot hamarabb leküzdő Kínába is innen hurcolták be újra a vírust az utazók.

A vírus terjedésének megértése kulcsfontosságú lehet további térnyerésének meggátlásában. Dr. Maria Pala, a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány egyik szerzője a MedicalXpressben rámutatott: amikor emberek ezreinek élete forog veszélyben, a tudományos kutatás fontosabb, mint valaha volt.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán