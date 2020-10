Tünetmentes vírushordozók kiszűrésére képezik már a kutyákat

Miközben a gyorsabb, könnyebben elérhető PCR-tesztek fejlesztése prioritás a pozitív esetek kiszűrésében, több kísérlet is zajlik, melyekben kutyákat képeznek ki a koronavírus kiszagolására. A hatmillió emberi szagérzékelő receptorhoz képest a kutyák sokkal több receptorral, akár 300 milliónyival rendelkeznek. Szaglásuk igen kifinomult, és ezt a jelenlegi helyzetben is érdemes bevetni.

A London School of Hygiene & Tropical Medicine a Medical Detection Dogs nevet viselő nonprofit szervezettel közösen dolgozik egy, a brit állam által is támogatott kutatásban, melyről a Time is beszámolt. A kísérlet elméleti alapját az a tény adja, miszerint különböző betegségben szenvedő emberek különböző szagokat bocsátanak ki. Az egyes fertőzések által megtámadott testrészek eltérő illékony vegyületeket hoznak létre, melyeket a kutyák képesek megtanulni, majd tudásuk birtokában kiszűrhetik a Covid-pozitív embereket is. Segítő állatok A kutyák sokféle segítséget tudnak nyújtani a mindennapokban.

A vakvezető kutyák látványa mindennapos: ők a közlekedésben, nem várt akadályok kikerülésében segítik gazdáikat.

A rohamjelző kutyák például epilepsziával küzdőknél érzik előre a roham közeledtét. Az érintett beteg ekkor előre biztonságba helyezheti magát, gyógyszert vehet be.

A terápiás kutyák a legkülönbözőbb mentális állapotú vagy fogyatékossággal élő emberek lelkiállapotán képesek javítani.

Fejlesztő kutyák a kisgyermekek terápiája segíthető elő.

Mozgássérülteket kísérő állatok feladatokat végezhetnek el gazdáik helyett.

A kutyák szaglását mindemellett fegyverek, mobiltelefonok, kábítószerek kiszagolására is használják a bűnüldözés és büntetés-végrehajtás területein.

A brit kutatás célja az, hogy ne csak elméleti alapot adjon, hanem kidolgozza azt a rendszert is, amelyben a sikeres kutatást követően azonnal el is kezdhetik a munkát a kutyák nagy számú kiképzésével. Reptereken, iskolákban és más köztereken vetnék be az állatokat a tervek szerint.

Más országok is sikeresen kísérleteztek már kutyákkal: Franciaországban pozitív PCR-tesztet produkálók hónaljából vett szagminta alapján jeleztek nagyon jó hatásfokkal a kísérleti ebek, míg Németországban egyhetes kiképzést követően az állatok 83 százalékos pontosság helyett már 96 százalékos pontossággal jeleztek, ha pozitív mintával találkoztak.

"Nekik ez csak játék. Pozitív élményt ad, ezért tanulnak ilyen gyorsan"

– mondta el Holger Volk, a német kutatás társszerzője.

Az Egyesült Arab Emirátusokban és Finnországban is vizsgálták már azt, mennyire hatékonyan tudják a kutyák jelezni a koronavírusos embereket, teljesen egyértelmű következtetéseket ugyanakkor még sehol nem tudtak levonni. A német kutatásban például kórházban kezelt betegektől vittek szagmintát az ebeknek: kérdés, hogy kisebb koncentrációjú illékony anyag kiszagolásában mennyire lennének jók az állatok.

Steve Lindsay, a brit kutatás vezetője épp azt mondja, a kutyák legfontosabb szerepét a tünetmentes betegek kiszűrésében látja. Ha a kutyák őket is ki tudják választani, az azt jelenti, hogy jelentős előrelépés tehető segítségükkel a fertőzés terjedésének gátlásában.

