A kutyák, Kossi, Miina, ET és Valo, a Hős Kutya címet kapták meg a klubtól. Az elismeréssel olyan kutyákat tüntetnek ki, melyek segítettek megmenteni legalább egy emberéletet.

A kiképzett állatok képesek azonosítani a koronavírust a tünetek jelentkezése előtt és sokkal kisebb minta segítségével is, mint amennyi a pálcás mintavételhez szükséges. Egy kutyának 10-100 molekula elég a vírus azonosításához, míg egy PCR-tesztnek 18 millió molekulára van szüksége.

A négy kutya szeptember óta dolgozik a helsinki repülőtéren, a tervek szerint az év végéig szolgálatban maradnak. A repülőtérre érkező utazók önkéntesen jelentkezhetnek a tesztre. A nyakukat egy kendővel megtörlik, a kendőt egy steril edényben mutatják meg a kutyáknak. Ha a kutya pozitív eredményt jelez, az utast egy egészségügyi állomásra irányítják.

A négy kutya közül kettő korábban a rák azonosítását célul tűző projektben is részt vett.

