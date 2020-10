Meghalt az ózonlyuk Nobel-díjas felfedezője

Andrés Manuel López Obrador, Mexikó elnöke a Twitteren fejezte ki részvétét. Molina halálának okáról egyelőre nem közöltek információkat. A Mexikóvárosban felnőtt Molina tanulmányai egy részét a németországi Freiburgban végezte, majd 1972-ben a Kaliforniai Egyetemen doktorált.

#Breaking

Mexico's National University @UNAM_MX informs the passing away of Mexican chemist Mario Molina, 1995 Chemistry Nobel Laureate. Molina's research was centered on Earth's ozone layer, it's Antarctic hole and its relationship with chlorofluorocarbons. #RIP https://t.co/SyRS3TwsXs — The Mexico Times ?? (@mexicotimes) October 7, 2020