Kínában és Amerikában már beindultak - felállt a magyar vérplazma-konzorcium

Az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezésére tudományos konzorcium alakult, amely megvizsgálja a koronavírus-fertőzésen átesett, így a kórokozóval szemben hatékony immunválasszal rendelkező betegek vérének felhasználását terápiás célból.

"A koronavírus ellen specifikus terápia nincsen, oltás sincsen, aktív immunizálás sincsen. Viszont vannak nagyon sokan, akik meggyógyulnak a fertőzésből, vagy meg sem betegednek. Előbbiek nyilvánvalóan az immunrendszerükkel reagálnak a fertőzésre, és az immunrendszerükkel sikeresen veszik fel a harcot a fertőzéssel szemben.

A gyógyult emberek vérében a vírusfertőzéssel szemben speciálisan reagáló fehérjék képződnek,

és a mi célunk az, hogy a fertőzésen túlesett betegeknek a vérét összegyűjtsük, és a súlyos állapotban lévő betegeknek beadjuk" - foglalta össze Vályi-Nagy István, a konzorcium tudományos munkáját vezető főorvos.

A Szent László Kórház főigazgatója azt várja, hogy a betegeknek ettől javulni fog az állapota.

Abból indulnak ki, hogy a MERS és a SARS vírusok, illetve az ebola során felgyűlt tapasztalatokat hasznosítani tudják, a közelmúlt adatai pedig számukra bizakodásra adnak okot. Kínában is például a gyógyultak savóját átvitték a betegek szervezetébe, és a próbálkozások sikerrel jártak, ugyanezt az eljárást az USA-ban is most kezdik.

Pillanatnyilag a kutatás fázisában vannak, az emberek a kísérlethez önkéntesen csatlakozhatnak.

Együtt dolgoznak az Országos Vérellátó Szolgálattal, az NNK-val és a gyógyszerhatósággal is, mindenki különböző aspektusból tekint erre a feladatra, de mindenkinek a tudására szükség van - tette még hozzá a főigazgató.

Nyitókép: Pexels