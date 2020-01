Hatalmas oroszlánfókákat kaptak lencsevégre, ahogyan azok egy kisebb vitorláson sütkéreztek Olympia közelében. A felvételt megörökítő Joshua Phillips a Seattle Times-nak nyilatkozva elmondta, egy harmadik fóka is szeretett volna csatlakozni a társasághoz, de a hajócska annyira farsúlyosnak bizonyult, hogy a másik két állat nem hagyta neki – írja a 24.hu.

A két tetemes méretű állat súlya alatt a hajó csaknem elsüllyedt, a tat szinte már víz alatt is volt, ami persze nem meglepő, ugyanis az oroszlánfókáknál nem ritka, hogy két-három méteresre is megnőnek, súlyuk pedig elérheti az ezer kilót is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Boats and.... #sealions Joshua Phillips (@fishingjosh) által megosztott bejegyzés, Dec 17., 2019, időpont: 4:28 (PST időzóna szerint)

