Ez az űrséta sokaknak nyújthat inspirációt

A mostani űrsétával az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA deklarált célja a nemek közti egyenlőség elősegítése.

Koch egy októberi sajtótájékoztatóján mérföldkőnek nevezte az eseményt, és azt mondta, az űrséta sokak számára jelent majd inspirációt.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! ??‍?



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh