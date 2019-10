Bemutatta a NASA, miben hódítják meg űrhajósai újra a Holdat

A washingtoni eseményen összegyűlt diákok és riporterek előtt öltötte magára a NASA két mérnöke az Artemis nevű Hold-program számára készült űrruhákat.

A két prototípust a NASA igazgatója, Jim Bridenstine mutatta be. A piros, fehér és kék színű Exploration Extravehicular Mobility Unitot (xEMU) a holdsétákhoz tervezték. Ez az űrruha tartalmazza az életfenntartó eszközöket, gondoskodik az állandő belső nyomásról, véd a sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet és a mikrometeoritok ellen.

Elődeihez képest a xEMU űrruhában sokkal könnyebben lehet mozogni és finom kézmozdulatokat végrehajtani, ami

A narancssárga Orion Crew Survival System nevű másik ruhát az Orion űrhajó belsejében viselik majd az asztronauták, a misszió olyan magas kockázatú részeiben, mint például a Föld légköréből való kilépés, vagy a visszatérés.

A NASA tervei szerint 2024-re visszatérnek a Holdra, hogy teszteljék az új generációs űrhajókat, amelyek a jövőben embereket vihetnek majd a Marsra is. A NASA azt is bejelentette, hogy

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 ?‍??‍?



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62