Christina Koch és Andrew Morgan három, tízéves nikkel-hidrogén akkumulátort cserélt ki, két új lítiumion-akkumulátorra, amelyek teljesítménye jóval nagyobb, így két régi helyett egy új is elég.

