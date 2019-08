Mindenhol megdőltek a melegrekordok

Az idei nyárra jellemző hőségen kívül a jégsapkák állapota is aggasztó . Az Északi-tengeri sarki jég mérete a második legkisebb, amióta mérik, és az Antarktisz környezetében is rekordalacsony a jég kiterjedése - számolt be a helyzetről Lakatos Mónika, az OMSZ (Országos Meteorológiai Szolgálat) éghajlati szakértője az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában. Hangsúlyozta:

"ezek a jelek mind azt mutatják, hogy az éghajlatváltozás, sőt az éghajlati veszélyeztetettség egyre nagyobb a bolygón".

Kitért arra is, hogy a felmelegedés nem egyenletes a bolygón. A Föld északi féltekéjének magasabb szélességei jobban melegedtek, ezen belül is az Északi-sarkról érkező adatok a kiugróak, hiszen az iparosodás kezdete óta átlagosan 3 fokkal lett melegebb ebben a régióban.

