Extrém időjárás, konfliktusok, éhezés - összeomlásról írnak a kutatók

Az Institute for Public Policy Research (IPPR) a potenciális gazdasági hatásokat egyenesen a 2007-es, 2008-as válsághoz hasonlítja.

A CNBC által idézett tanulmány szerint a klímaváltozás csak az egyik a számos környezeti fenyegetés közül, amelyek együttesen veszélyeztetik a társadalmi stabilitást.

A természeti rendszereket annyira gyorsan destabilizálta az emberi tevékenység, hogy hamarosan elérjük a fordulópontot

- idézte a jelentés készítőit a Portfolio.

Az emelkedő globális átlaghőmérsékletnek következményei lesznek, az extrém időjárási jelenségek megnövekszenek, nagyszabású migrációval, konfliktusokkal és éhezéssel lehet majd számolni.

A kutatók emlékeztetnek arra, hogy extrém környezeti károsodás esetén az emberi rendszereket is a katasztrofális összeomlás fenyegeti, a globálisan összekapcsolódó rendszereken keresztül a gazdaság, a társadalom és a politika szintjén is. A szegényebb országok a sérülékenyebbek, ők tudnak a legkevésbé felkészülni arra is, hogy válaszoljanak ezekre a kihívásokra.

A szerzők szerint a gondolkodásmódon is változtatni kell, mert a politikusok még nem ismerték fel, hogy a környezeti változások milyen katasztrofális fenyegetéssel járhatnak.

Egész iparágak üzleti modellje épül a környezet pusztítására, és arra használják a vagyonukat, hogy befolyásolják a politikai döntéseket, megakadályozva a környezetvédelemért tett lépéseket.

A becslések szerint a világon 100 vállalat felel az 1988 óta kibocsátott összes üvegházhatású gáz 71 százalékáért - állítja a londoni székhelyű tanácsadó szervezet tanulmánya.

