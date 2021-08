Tótka és Csizmadia is megnyerte a futamát K-1 200 méteren

Csizmadia, az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa az olimpiai és világbajnoki címvédő Liam Heath-szel került egy futamba, s vele, valamint a spanyol Carlos Arevalóval vívott nagy csatát a továbbjutásért érő első két helyért, s végül meglepetésre a brit kényszerült reményfutamra. Csizmadia egy századmásodperccel ugyan, de megnyerte a futamot. Az előfutamok végén kiderült, hogy minden versenyző nélkül ő evezte a legjobb időt ebben a számban.

Az újpesti Tótka Sándor, aki néhány napja ünnepelte a 27. születésnapját, a szám friss Európa-bajnokaként száll vízre, s az előfutamban nem igazán akadt komoly ellenfele. Magabiztos győzelemmel lépett tovább a középdöntőbe. Az első rajtját szabálytalannak ítélték, de ez nem zavarta meg, nagyszerűen indult meg, harminc méternél már fél hajóhosszal vezetett. A táv végén már teljesen kiengedett, e távon szokatlan fölényéből jócskán leadva, magabiztosan csorgott a célba.

„A versenybírók nagyon szigorúak itt, nem gondoltam, hogy berajtoltam, de ők mégis úgy ítélték meg, hogy igen. A második rajtom így biztonsági volt, ezzel együtt remekül sikerült és az oldalszélre is jól reagáltam" - nyilatkozta Tótka Sándor. - „Holnap új nap, új hőmérséklet, új szél, meglátjuk. A meleget bírom, nyári gyerek vagyok, tőlem jöhetne még plusz tíz fok is. Mindenre fel vagyok készülve, még arra is, ha alulról fújna a szél."

Nyitókép: Koszticsák Szilárd