Varga Dénes: mindenkit tárt karokkal várunk

Märcz Tamás szövetségi kapitány nem volt csalódott az olaszok elleni 5-5-ös eredmény után.

„Senki nem döntetlent akart, mindenki a maximumot akarta kihozni ebből a meccsből. Mi közelebb álltunk a győzelemhez, még akkor is ha a végén az olaszoknak volt helyzetük.

Tetszett, ahogy védekeztünk, tetszett a tűz és ahogy egymásért küzdött a csapat.”

A szakvezető az emberelőnyös helyzetek értékesítésében talált kivetnivaló, 11 ilyen lövésből két gól született. és hozzátette, van még lehetőség előrelépni a negyeddöntőben.

„Kész van a csapatunk a negyeddöntőre, de egyik lehetséges ellenfél sem feltett kézzel érkezik, a horvát és a spanyol is jól felkészített együttes, felfelé ívelő formával. Bízom abban, hogy ami még most hiányzott, az majd a negyeddöntőben működni fog, hiszen akkorra akartunk csúcsformába kerülni.”

A három gólt szerző Varga Dénes azt mondta, rendkívül fizikális meccs volt az olaszok elleni, a korai kezdés sem használt.

„Az elsődleges célunk az volt, hogy fegyelmezetten védekezzünk, mert a korábbi meccseken ebben volt hiányérzet - ezt teljesítettük is. Győzni mentünk be, nem számolgattunk, mert egyébként sem tudjuk, hogy ki lesz az ellenfél, meg aki számolgat, azzal a sportisten elszámol. A védekezéssel elégedett vagyok, így kívántuk időzíteni a formát, bízom abban, hogy a negyeddöntőben is tudjuk ezt prezentálni.”

A negyeddöntőben a spanyol vagy a horvát együttes következik, ez magyar idő szerint reggel fél 10 körül derül ki. Arra a felvetésre, hogy az ellenfelek fognak-e taktikázni, hogy elkerüljék-e a magyar együttest, a csapatkapitány azt mondta:

„mi mindenkit tárt karokkal várunk, hiszen egy olimpiát csak úgy lehet megnyerni, ha úgy állunk hozzá, hogy mindenkit le tudunk győzni.”

Manhercz Krisztián is a védekezést dicsérte.

„Bizakodásra ad okot, hogy öt gólt kaptunk az olaszoktól. Jók blokkoltunk, Viktor is nagyszerűen védett, de most elöl voltunk pontatlanabbak, illetve az olasz védekezés is jól működött. Kiváló felkészítő meccs volt ez a negyeddöntőre.”

