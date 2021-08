Faragó Tamás: egyik csapat sem akart nyerni a magyar–olaszon

A magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 5–5-ös döntetlent játszott a világbajnok olasz csapattal a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján, és harmadikként jutott a legjobb nyolc közé.

"Aki hajnalban megnézte a mérkőzést, eléggé unatkozott, mert úgy tűnt, hogy egyik csapat sem akar nyerni. Egy ilyen mérkőzésen, amikor a kapusok a legjobbak, valami nem stimmel. Jó védekezést láthatunk, jó kapusteljesítményt, a játékosok úsztak le-föl, mindent megtettek azért, hogy jónak tűnjön a mérkőzés, ettől függetlenül van valami hiányérzetünk a mérkőzéssel kapcsolatban. Valószínű ez volt a cél, hogy minél jobb ágra kerüljünk" – mondta Faragó Tamás.

Nagy Viktor kiválóan védett a kapuban, a védekezés rendben működött, Varga Dénes pedig három gólig jutott, de a többiek nem nagyon remekeltek. A montreali olimpia bajnoka szerint vannak ilyen mérkőzések, amikor a nagy pozíciós harcban mindenki el volt foglalva a fizikai teljesítménnyel, miközben a technikai lehetőségeket nem tudják rendesen kihasználni.

"Már többször elmondtam, hogy a negyeddöntő fogja eldönteni a sorsunkat, és minden csapat erre készül.

Taktikai megfontolásból már ezen a mérkőzésen is a negyeddöntőre készült a magyar válogatott"

– vélekedett Faragó Tamás. Úgy látja, a magyar csapat óriási tartalékokkal rendelkezik, és alkalmas arra, hogy akár a spanyol, akár a horvát válogatottat legyőzze. (Időközben kiderült, hogy a horvátok jönnek szembe a négy közé jutásért.)

A pólólegenda szerint az erőnléttel nem lehet gond, az olimpia inkább komoly pszichés terhet ró a játékosokra, mert óriási felelősség, az a legfontosabb, hogyan bírják a lelki megterhelést. "Mivel profi játékosokról van szó és magyar vízilabdázókról, akik olimpiát akarnak nyerni, ezt is meg tudják oldani" – mondta.

A korábbi női szövetségi kapitány beszélt a nők Kína elleni váratlan vasárnapi vereségéről is. "Kellemetlen volt, mert devalváltuk azt a győzelmet, amit az amerikai ellen elértünk. Továbbra is az a helyzet, hogy a lányok, bármennyire is képesek fantasztikus teljesítményre, törékenyek és bármikor bármilyen meglepő eredményre is képesek" – mondta.

Most mindkét magyar válogatott az olimpiai negyeddöntőben folytatja kedden, illetve szerdán. "Egyértelmű mindkét esetben, hogy a negyeddöntőt meg kell nyerni, és mindenképpen éremért kell játszanunk" – jelentette ki Faragó Tamás.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor