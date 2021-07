Märcz Tamás: most még nem kellenek a vérben forgó szemek

"Szeretem, ha harapnak, ha látom azt, hogy elszántsággal csináljak a gyakorlatokat, bennük van az olimpiai szellem meg a győzelmi szándék. Természetesen nem lehet túlfeszíteni az íjat ilyenkor még, nem várható azt, hogy vérben forgó szemekkel csináljanak minden úszó- meg lövőfeladatot, de úgy látom, hogy megfelelő a hozzáállás" – mondta az elindulás előtti utolsó edzés után Märcz Tamás.

A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy látja, van több játékos a keretből, aki kiemelkedően sokat tudott fejlődni a nyári hetek alatt, elsősorban a fiatalok közül, de még azoknak is volt miben előrelépniük, akik már régebb óta válogatottak. A felkészülésben rengeteg egyéni képzés is szerepelt, illetve a fizikai állapottal is elég sokat foglalkoztak. "Ez okozott is elég nagy fáradtságot az elmúlt hetekben, de

szomorú lettem volna, ha nem így lett volna"

– jegyezte meg az Európa-bajnok együttes szakvezetője.

Az olimpiára utazó 13 tagú keret összetétele vegyes, vannak benne fiatal és idősebb, tapasztalatlanabb és rutinos pólósok. "Nagyjából le vannak osztva a szerepek, megvan, hogy kik a hangadók, a vezérek, akik viszik előre a csapatot, de természetesen attól is lehet valaki vezéregyéniség, hogy fölvállalja a felelősséget az adott mérkőzésen, amikor esetleg más kulcsjátékosainkat szorosabban fognak" – mondta a kapitány.

A július 25-én kezdődő olimpiai tornán a csoportmérkőzéseket a görög ellen kezdi a válogatott, majd az utolsó fordulóban jöhet várhatóan a csoportdöntő az olaszok ellen. A második hétre pedig maradnak az egyenes kieséses mérkőzések, a formát akkorra kell kiélezni, de ehhez ár a jövő héten is fontos meccseket vív a magyar csapat.

"Nagyon hasznosak lesznek a kinti edzőtáborban tervezett edzőmérkőzésekkel, amelyeket a spanyolokkal fogunk játszani. Egyrészt egy nagyon pörgős és magas színvonalú válogatott lesz az edzőpartnerünk, másrészt ez a csapat így még azért nem olyan sokat játszott együtt, különösen nem az elmúlt időszakban. A mérkőzés-állóképességet néha nehéz mérkőzések nélkül produkálni.

Nem félek attól, hogy lemaradásban leszünk,

hiszen pont jókor lesz ez a spanyol közös tréningezés. ott tudunk annyi mérkőzést játszani, hogy már ha nem is 100 százalékát, de a tudásunknak egy erős hányadát fogjuk tudni már a görög mérkőzésen is" – mondta búcsúzóul Märcz Tamás.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt