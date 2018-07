A szövetségi kapitány megvédte Neymart

Juan Carlos Osorio, a mexikóiak kolumbiai szövetségi kapitánya a 2-0-ra elveszített hétfői nyolcaddöntőt követően korábban Neymarra utalva azt mondta: a "futball szégyene", hogy a támadó színészkedése, vélt sérülései miatt sok időt veszítettek a mérkőzésen és kiestek a ritmusukból.

Az alábbi két videón látszik, mi történt.

#BRAMEX @neymarjr

Haters gonna hate hate hate hate hate

Baby I just gonna share share share share share pic.twitter.com/U9iHjzNJZs — RMeherun (@RMeherun1) 2018. július 2.

Neymar took being an absolute idiot to another level today . Nobody did anything to him .



pic.twitter.com/C33NW14C9f — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) 2018. július 2.

Tite azzal kapcsolatban nem foglalt állást, amikor Miguel Layun az oldalvonal mellett rátaposott Neymar bokájára - és négy percet állt a játék -, inkább kitért a mérkőzésen gólt szerző és gólpasszt adó támadó bokasérülés utáni remek visszatérésére.

"Neymar három és fél hónapot hagyott ki, és most top szinten teljesít. Más klasszisnak négy vagy akár öt mérkőzésre is szüksége lenne, hogy ilyen hosszú kihagyást követően játékba lendüljön. Ezzel szemben Neymar már a csoportkör utolsó fordulójában is nagyszerűen teljesített, amit ma megismételt" - nyilatkozta a szakember.

Tite elégedett volt a brazil válogatott játékával is, kiemelte: 21 lehetőséget dolgoztak ki, nagyszerűen játszottak, különösen a gyors ellentámadásaik nyerték el a tetszését. Csapatából Willian játékát emelte még ki, elárulta:

a középpályás sokszor szenved, mert elsősorban taktikai kötelezettségeinek kell eleget tennie. "A második félidőben viszont már megengedtem neki, hogy villogjon"

- mondta Tite. Willian játéka a szünet után valóban látványosan hatékonyabb lett, a brazilok vezető találata előtt ő adta a gólpasszt.

The best part of Neymar’s goal isn’t the dribbling, the flick, or even the finish. It’s his movement after the flick to Willian that finds the pocket of space. Such a smart player pic.twitter.com/XfhXEhMfoK — Total Football (@eTotalFootball) 2018. július 2.

A szamarai nyolcaddöntő főszereplője, Neymar a tavaszi szezon kihagyását követően közel százszázalékos formában érzi magát. Elmondta: tisztában volt azzal, hogy mérkőzésekre van szüksége, amíg játékba lendül. A támadó kiemelte: a brazil csapat és az oroszországi vb azonban nem róla szól. "Sokkal fontosabb, hogy egységesek vagyunk. Örülök, hogy egy olyan a csapatnak vagyok a játékosa, amelyik messzire juthat a vb-n" - hangsúlyozta Neymar.

A brazil támadó a mexikói csapatból a több bravúros védést bemutató Guillermo Ochoa kapust dicsérte, a színészkedése miatt őt ért kritikákkal pedig nem foglalkozott. "Sok ember szeret beszélni, van aki idegességében, más azért, mert szerepelni akar. Én viszont azért jöttem, hogy futballozzak, és győzelemhez segítsem a csapattársaimat" - mondta Neymar.

A brazil együttes a pénteki negyeddöntőben a 20 órakor kezdődött Belgium-Japán összecsapás győztesével találkozik Kazanyban.

