Kane mentette meg az angolokat

Az angol labdarúgó-válogatott Harry Kane duplájának köszönhetően nehezen, de végül 2-1-re nyert Tunézia ellen az oroszországi világbajnokság G csoportjában.

A 11 mérkőzés óta veretlen angolok az első öt percben kétszer is betalálhattak volna, ám előbb Jesse Lingard, majd Raheem Sterling hibázott óriási helyzetben. Néhány perccel később Harry Kane már nem hibázott: egy bal oldali szöglet után Stones fejesét Hasszen bravúrral védett, de a kipattanó labdát a csatár közelről az üres kapuba passzolta. Az afrikaiak helyzetét tovább nehezítette, hogy az addig több nagy védést bemutató kapust le kellett cserélni. Bár a folytatásban is az angolok játszottak fölényben és több nagy gólhelyzetet is kialakítottak, a tunéziaiak a félidő hajrájában büntetőből egyenlíteni tudtak: Walker könyökölte le a büntetőterületen belül Al-Din Júszefet, a megítélt tizenegyest Szászí a bal alsó sarokba lőtte.

A második felvonásban jóval kevesebb lehetősége volt Gareth Southgate szövetségi kapitány csapatának, amely ugyan próbálkozott, de a tunéziai védelem jobban zárt, mint az első negyvenöt percben. Az angolok cseréket is bevetettek, de végül egy újabb rögzített helyzet vezetett eredményre: Harry Kane másodszor is egy szögletet követően talált az ellenfél kapujába, egy okos fejessel, megszerezve a győzelmet Angliának.

Az angol Harry Kane gólját ünneplik csapattársai Tunézia ellen. (MTI/AP/Szergej Gric)

A mérkőzésen a csapatoknak és a szurkolóknak is meggyűlt a baja a természettel: nagy muslica- és szúnyoginvázióval kellett megküzdeniük, noha a világbajnokság előtt permeteztek a Volga folyó mentén.