Öt pont, ahol eldőlhet az olasz-spanyol csata

A lap objektíven megjegyzi, hogy a nem túl erős csoport után, az egyenes kieséses szakaszban sem játszottak még a spanyolok igazi nagyágyúval, a torna előtt az esélyesek közé sorolt csapattal, ennek ellenére a horvátokon csak hosszabbításban, sőt a svájciakon csak tizenegyespárbajban jutottak túl.

A Marca hozzáteszi, a Squadra Azzurra az első négy mérkőzése után még hasonló helyzetben volt, de aztán a belgákat, az egyik esélyest, a világranglista vezetőjét búcsúztatta.

A lap öt pontot jelölt meg, ahol a ma esti mérkőzés eldőlhet.

Ilyennek ítéli meg a „kényszer-jobbhátvéd”, Marcos Llorente és az olasz válogatott bal oldalának összecsapását. Mint írja, Llorente kétségtelenül sokoldalú játékos, aki az első két mérkőzésen kezdett, amikor nem nyertek a spanyolok. Azóta César Azpilicueta szerepel a poszton (Llorente beállt a svájciak ellen a hosszabbításra, de a középpályára, helyére), talán ez lenne az első választás most is. Ám a támadásokban aktívabb Llorente most visszatérhet, ha Luís Enrique így is reflektálni kíván arra, hogy Leonardo Spinazzola sérülése után az olaszok bal oldali támadójátéka várhatóan kevésbé lesz erőteljes, mint korábban. Érdekes, hogy ha Azpilicueta marad a csapatban, vélhetően klubtársával, az ugyancsak a Chelsea-hez tartozó Emersonnal kell majd találkoznia. Llorentének a Marca szerint még jobb esélye lenne a brazil-olasz balhátvéd ellen.

A lap megjegyzi, hogy kérdéses, érdemes-e favorizálni Álvaro Morata középcsatárjátékát. Bár a Juve csatára eddig igazságtalanul sok kritikát kapott, annál jobban játszik, mint amennyit bírálták, de kevés gólt szerzett. Ráadásul most két olyan védő állna vele szemben, akik nagyon jól ismerik: a két juventusos klubtársa, Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini.

A Marca szerint Marco Verratti kulcsfigura lehet. Az első két mérkőzést sérülése miatt kihagyta, de a visszatérése óta rengeteg gólhelyzetet alakított ki, ebben a tekintetben csak Kevin De Bruyne előzi meg, eggyel. Verratti fontosságára jellemző, hogy Mancini kapitány annak ellenére is ragaszkodott és ragaszkodik hozzá, hogy Manuel Locatelli kiválóan helyettesítette.

A spanyoloknak az eddig tapasztaltaknál biztosan jobb helyzetkihasználásra lesz szükségük, hogy esélyük legyen az olaszok ellen. A La Roja különösen a svédek, a lengyelek és a svájciak ellen rontott el elképesztő mennyiségű helyzetet.

Az olasz válogatott tizenegy, a spanyol tizenkét gólt szerzett eddig a tornán. Ám a Squadra Azzurra csupán kettőt kapott, a spanyol ötöt.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Andreas Gebert