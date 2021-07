A spanyolok az Eb-k tizenegyespárbajainak királyai

A svájciak hősiesen harcoltak a Gary Lineker minősítése szerint „semmiért kiosztott” piros lap után, de nem volt esélyük megnyerni 1-1 után a mérkőzést. A spanyolok mindent kihagytak, illetve Yann Sommer mindent kivédett.

A tizenegyespárbajban a spanyolok kétszer is hibáztak, Busquets és Rodri is rontott, ez a franciák elleni svájci csapat ellen nem fért volna bele, most igen. Vladimir Petkovic együttese Bukarestben, a világbajnok ellen ötből öt lövést értékesített a szétlövésben, most ellenben Gavranovic jó kísérlete után hárman is hibáztak. Mindez azt jelentette, hogy már az utolsónak vélt, tizedik rúgásra nem is került sor, a spanyolok továbbjutottak.

A La Roja a nagy tornákat tekintve nyolcadik szétlövéséből a negyediket nyerte meg, 2008-ban és 2012-ben is Európa-bajnok lett a tizenegyespárbaj megnyerése után.Az Európa-bajnokságokon nyolcvan százalékos a mérlegük: ötből négy győzelem, mindenkinél többet nyertek. Csak 1996-ban, az angolok ellen veszítettek.

A svájciak háromból egyet nyertek meg.

A spanyol válogatott nagy tornán először nyert meg két hosszabbításos mérkőzést egymás után, az egyiket 120 perc alatt, a másodikat szétlövésben.

Svájc nem jutott be az elődöntőbe, így a negyeddöntő marad eddigi legjobb eredménye a tornákon.

Nyitókép: Anatoly Maltsev - Pool/Getty Images