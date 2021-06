Gijón emléke kísért Bukarestben – bunda lesz?

A C csoport két mérkőzése 18 órakor kezdődik, az ukránok és az osztrákok Bukarestben, a hollandok és az északmacedónok Amszterdamban játszanak. Utóbbin két olyan csapat szerepel, amelynek sorsa már eldőlt a csoportszakaszt tekintve, hiszen az Oranje biztosan a négyes élén végez (és jön Budapestre, a vasárnapi nyolcaddöntőre), míg az Eb-újonc ex-jugoszláv gárda már kiesett. Így aztán kettős búcsú lesz ez az északmacedónoknak: elköszönnek történetük első nagy tornájától, illetve legendás játékosuk, csapatkapitányuk, Goran Pandev a válogatottságtól.

A várható kezdőcsapatok Hollandia: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind - F. de Jong, Gravenberch - Dumfries, Wijnaldum, Malen, Van Aanholt - Depay. Azaz: immár két Barcelona-játékossal kezd az Oranje, mivel a múlt hét végén Memphis Depay hivatalosan is a katalánok játékosa lett.



Az északmacedón névsor: Dimitrievszki - Sz. Risztovszki, Velkovszki, Muszliu - Nikolov, Ademi, Elmasz, Alioszki - Bardi - Pandev, Trajkovszki.

Elviekben sokkal nagyobb csatát ígér a bukaresti találkozó, hiszen mind az osztrák, mind az ukrán válogatott számára adott a továbbjutás lehetősége. Ha Andrij Sevcsenko együttese nem kap ki, a csoport második helyén végezve biztosan a nyolcaddöntőbe jut, s ott majd az olaszokkal játszik a Wembley-ben.

Ha az osztrákok nem kapnak ki, két eset lehetséges. Nyernek, s akkor ők játszanak az olaszokkal. Vagy döntetlent játszanak, s nagy valószínűséggel a négy legjobb harmadik helyezett egyikekként továbbjutnak, az A csoport tagjai közül még reménykedő svájciakat biztosan megelőzik.

Nagyon csábító lehet mindkét válogatott számára a döntetlen, s az ezzel járó plusz egy pont, úgy fest, azzal mindkettő tovább fog jutni. Az osztrákok az 1982-es spanyolországi világbajnokságon játszottak már egy ilyen békés csoportzárót a (nyugat)németekkel Gijónban, ami felháborította a világot.

Most azért annyiban más a helyzet, hogy akkor kigolyóztak egy harmadik csapatot (az algériait), mint ahogyan 2004-ben a svédek és a dánok is a maguk 2-2-jével (az olaszokat). Most ellenben a csoportból senki másnak az eredményét, illetve helyezését nem befolyásolják.

A várható kezdőcsapatok Ukrajna: Buscsan - Karavajev, Zabarnij, Matviienko, Mikolenko - Sztepanenko - Saparenko, Zincsenko - Malinovszkij - Jaremcsuk, Jarmolenko



Ausztria: Bachmann - Dragovic, Alaba, Hinteregger - Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Ulmer - Baumgartner, Arnautovic

Nyitókép: MTI/EPA/AP/Vadim Ghirda