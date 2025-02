Kiütéses győzelmet arattak a szezon rangadóján a Ferencváros pólósai

A Komjádi Uszodában rendezett találkozót előzetesen a szezon rangadójaként harangozták be, Nyéki Balázs együttese ugyanis mind a 27, a szintén százszázalékos rivális pedig 22 eddigi tétmérkőzését megnyerte a szezonban. Ezzel szemben a zöld-fehérek "lubickoltak" a medencében, szebbnél szebb gólokat szerezve ütötték ki a többek között spanyol válogatott klasszisokkal, valamint Vigvári Vincével és Burián Gergellyel felálló Barcelonetát.

Az FTC a második fordulóban, február 26-án az olasz Savona otthonába látogat, a csoportból az első kettő jut a BL négyes döntőjébe.

FTC-Telekom Waterpolo - Barceloneta (spanyol) 18-10 (4-1, 6-4, 6-3, 2-2) A magyar csapat gólszerzői: Di Somma 4, Vigvári Ve. 3, Vámos, Argiropulosz, Fekete 2-2, Manhercz, Jansik Sz., Német, Nagy Á., Mandic 1-1

Kiválóan kezdett a Ferencváros, a kapuban Vogel Soma az első hét lövést hárította - közte nem egy ziccert -, az olimpiai bronzérmes hálóőrnek pedig támadásban gólokkal mondtak köszönetet a társak, a harmadik találatot jegyző Vámos Márton Unai Aguierre feje fölött, "dühből" elképesztően látványos módon volt eredményes. Ritkán látható módon így a rivális vezetőedzője, Elvis Fatovic már az első negyed derekán időt kért (4-1).

A második negyedben továbbra is nagy volt a különbség a két csapat között, az FTC szebbnél szebb gólokat szerzett és könnyedén vízilabdázott, riválisa - amelyben Vigvári Vince szépségdíjas találattal iratkozott fel az eredményjelzőre - pedig helyenként már hitehagyottnak tűnt (10-5).

A spanyolok nem tudtak közelebb kerülni a Ferencvároshoz, Aguierre, a spanyolok világklasszis hálóőre Vigvári Vendel fej fölé eresztett bombája után (12-6) pedig a cserék közé úszott ki. A játékrész végén Fekete Gergő szerezte a meccs talán legszebb gólját, közeli találatát három hajszálpontos keresztpassz előzte meg (16-8).

A záró nyolc perc elején Dusan Mandic is feliratkozott a gólszerzők közé, a Ferencváros háromszoros olimpiai bajnok szerb játékosa végigvitte a labdát a medencében, majd bombázott védhetetlenül a hálóba. A hajrában Szakonyi Dániel is lehetőséget kapott a kapuban - rögtön védéssel mutatkozott be -, a vége 18-10 lett.

"Szerénynek kell maradni, mert gyorsan tud jönni egy pofon.

A vízben kemény meccs volt, sokat dolgoztak a játékosok, akikre büszke vagyok, hiszen januárban nagyon kemény munkát kellett elvégezniük, köszönöm nekik ezt az élményt" - nyilatkozta az M4 Sportnak Nyéki Balázs.

"Készültünk olyan taktikai elemekkel, amikkel azt gondoltam, hogy jobbak lehetünk, ez ma ült nálunk" - fogalmazott a szakember, aki szerint ez az élmény jó népszerűsítése volt a sportágnak.

Hozzátette: nem állhatnak le a munkával, hiszen messze még a sorozat vége, ahol a riválisok is jobbak lesznek még.