Megsértődött a Real Madrid, a teljes küldöttség bojkottálja az Aranylabda-gálát

Spanyol források szerint Vinícius Júnior és a Real Madrid küldöttsége nem utazott el Párizsba az Aranylabda hétfői ünnepségére, mert szerintük a Manchester City középpályása, Rodri kapja meg a díjat.

A „királyi klub” népes delecióval készült pedig a hétfő esti gálára, Viníciuson kívül Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, valamint a legjobb kapusok közé jelölt Andrij Lunyin, a Kopa-trófeára jelöltek névsorába tartozó Arda Güler és a legjobb edzők közé nevezett Carlo Ancelotti sem vesz részt a France Football magazin által szervezett eseményen. Nem megy el Párizsba Florentino Pérez klubelnök sem, az egyesületet a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, Emílio Butragueño fogja csak képviselni.

A Marca szerint az ötvenfős küldöttség már a valdebebasi edzőközpontban gyülekezett, hogy a madridi repülőtérre együtt buszozzon, de az eredetileg háromkor induló különgép végül a földön maradt.

? BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or. No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

A Real Madrid – írja az AS – úgy véli, a France Football nem tiszteli a Real Madridot. Azt is gondolja, hogy ha Vinícius nem kaphatta meg a díjat, Dani Carvajal minden kritériumnak megfelelt.

A Relevo azt írta, hogy Vinicius nagyon készült a gálára, ne legyünk szemérmesek, ünneplésére. Kiválasztotta a megfelelő öltönyt, cipőt, fülbevalót, megszervezte a fodrászlátogatást, sőt 20 vendéget vitt volna magával, akiknek bulit szervezett Párizsban, a díjátadó utánra. A magánrepülőgép és a szálloda foglalását törölték.

A csapat és Vinicius szponzora, a Nike hatalmas fogadást szervezett madridi Gran Vián lévő áruházába, ennek a sorsáról még nem tudni.

? Inside Real Madrid, they say:



“If the criteria for the award did not declare Vinicius the winner, the same criteria should declare Carvajal the winner. Since that was not the case, it is clear that the Ballon d'Or and UEFA do not respect Real Madrid. Real Madrid will not be… pic.twitter.com/zIT2xXHmmD