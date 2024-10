Ritka videófelvétel készült az ukrajnai háború egyik borzalmas csatájáról

Az oroszok támadták meg elsőként a lengyelek állásait, akik azonban hevesen védekezve visszaverték a rohamokat. Majd néhány pontos tűzcsapással sikerült meghátrálásra kényszeríteniük az oroszokat. Az ukrán hadsereg 28. önálló gépesített lövész dandárjához tartozó lengyelek végül ellentámadást is indítottak.

Az oroszok nem tudták feltartóztatni a lengyelek rohamát, és két halottat maguk után hagyva kénytelenek voltak kiüríteni az állásaikat. A sebesültjeikkel menekülő oroszokat több dróncsapás is érte, a lengyelek pedig elfoglalták az oroszok korábbi lövészárkait – látható a felvételen.

??? A Polish volunteer on the Toretsk direction successfully repels an assault by Russian occupiers



As a result of several accurate hits, the Polish warrior managed to leave two occupiers rotting in the trenches, while the rest were forced to retreat with wounds, under drone… pic.twitter.com/J6dahJUYhy