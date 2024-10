Elképesztő videó készült Ukrajna felett

Az orosz hadsereg széles körben használ drónokat az ukrajnai háborúban felderítésre és csapásmérésre egyaránt. Mivel ezek többnyire kicsik és alacsonyan repülnek, nagyon nehéz őket időben észrevenni. Így az ellenük való védekezés is gyakran megoldhatatlan feladatot ad a légelhárításnak.

Az ukránok ezért taktikát váltottak és már nemcsak a földről próbálják felderíteni, majd megsemmisíteni az oroszok robotjait, hanem a levegőből is. Saját FPV drónjaik járőröznek a fontosabb bázisok vagy éppen a frontvonalak fölött, és kutatnak az orosz cirkáló lőszerek, illetve felderítő robotok után. Aztán ha felfedeznek egyet, rögtön meg is támadják, úgy, ahogy azt az alábbi felvételek is megörökítették:

Az ukrán drónvadász drónok már több légi győzelmet arattak az utóbbi időben. Az alábbi összeállítás néhány ilyen diadalmas légi harcot mutat be.

I actually wondered the same...

But they do find them, the amount of footage that has shown that is pretty good evidence of that.

Here is some from just the past days, even a Russian Lancet, from @sternenko

People can donate to help there too. pic.twitter.com/5e3q4HiZud